Ait El Hadj viert doelpunt tegen Anderlecht niet en heeft daar uitleg voor

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Union SG heeft zondag stevig uitgehaald tegen Anderlecht. De Brusselaars wonnen overtuigend met 5-1 en bevestigden zo nogmaals hun sterke vorm. Eén van de opvallende momenten in de wedstrijd kwam er rond het halfuur, toen Anouar Ait El Hadj de 3-0 tegen de touwen werkte.

Geen uitbundige vreugde

Na afloop gaf Ait El Hadj uitleg over zijn ingetogen reactie bij het vieren van het doelpunt. “Het was het derde doelpunt, dus zo uitgebreid moest ik niet vieren”, vertelde hij bij Sporza. De middenvelder wilde vooral respect tonen tegenover zijn ex-club, waar hij jarenlang actief was in de jeugdopleiding.

De speler benadrukte dat hij nog altijd veel verbondenheid voelt met zijn voormalige werkgever RSC Anderlecht. “Zij hebben een moeilijk seizoen, dus ik wou het gewoon bescheiden vieren”, klonk het. Daarmee maakte Ait El Hadj duidelijk dat het geen gebrek aan enthousiasme was, maar eerder een bewuste keuze uit respect.

Verleden bij Anderlecht

Ait El Hadj genoot zijn opleiding bij RSC Anderlecht en brak er ook door in het profvoetbal. Daardoor blijft de club een belangrijke plaats innemen in zijn nog jonge carrière. Ondanks zijn huidige succes bij Union kijkt hij nog steeds met de nodige waardering naar paars-wit.

“Ik ben fier om Unionist te zijn vandaag, maar ik heb heel mijn jeugd bij Anderlecht gespeeld”, zei hij daarover. Die dubbele gevoelens verklaren waarom hij zich terughoudend opstelde na zijn doelpunt.

Hoop op betere tijden

Voor Anderlecht was de zware nederlaag opnieuw een klap in een lastig seizoen. Paars-wit had duidelijk gehoopt op een andere afsluiter van deze jaargang. Union profiteerde optimaal van de defensieve fouten en speelde bijzonder efficiënt. Toch hoopt Ait El Hadj dat zijn voormalige club snel opnieuw aansluiting vindt met de top.

“Natuurlijk hoop ik dat zij terug op niveau geraken waar ze horen te staan”, besloot hij. Met die woorden toonde de middenvelder dat respect en verbondenheid ook in een verhitte Brusselse derby nog steeds kunnen bestaan.

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

