Brandon Morren, voetbaljournalist
Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union
Anderlecht blijft achter met een nieuw seizoen zonder prijs, maar Vincent Kompany keert zijn jeugdliefde niet de rug toe. De Bayern-trainer blijft geloven in betere tijden.

Anderlecht heeft er alweer een nieuw seizoen opzitten zonder prijs. Paars-wit verloor de bekerfinale voor het tweede jaar op rij. Afgelopen seizoen werd het 2-1 in het voordeel van Club Brugge, deze editie won Union SG met 3-1 na verlengingen.

Voor iedereen met een paars-wit hart zijn het moeilijke tijden. Ook Vincent Kompany leeft mee met de ploeg waar hij opgroeide, later zijn spelerscarrière afsloot en nadien ook zijn trainerscarrière op gang trok.

Kompany blijft Anderlecht trouw

"Ik blijf Anderlecht-supporter", vertelde hij in gesprek met DAZN. "Het maakt met niet uit. Ik ben geen supporter omdat ze veel prijzen pakken. Ik ben supporter omdat ik sinds mijn zesde voor de club speelde."

Toch blijft Kompany ondanks die sportieve malaise rotsvast geloven in de toekomst van Anderlecht. De huidige Bayern-trainer beseft dat de weg terug naar de top lang is, maar is ervan overtuigd dat het moment ooit opnieuw zal komen.

"Paars-wit zit in mijn bloed. Ik zie ons liever terug aan de top. De dag dat we daar terug staan, en die dag zal ooit komen, gaan we nog meer genieten", besluit de Belgische oefenmeester. Daar loopt het een stuk beter. Kompany vierde zaterdagavond de bekerwinst. Bayern won met 3-0 van Stuttgart in de finale.

Bayern München wint na landstitel ook Duitse beker: Kompany en Kane komen met veelzeggende reacties

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan

Franky Van der Elst is wel heel duidelijk: "Als hij straks geen Profvoetballer van het Jaar wordt..."

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken"

🎥 Standard-Charleroi ontspoort volledig: na affluiten wordt Sclessin plots een slagveld

Mazzu vat seizoen van OHL pijnlijk samen na nieuwe nederlaag tegen RC Genk

Eden Hazard zal ook aanwezig zijn op het WK: voormalige Rode Duivel geeft uitleg

Einde van een Truiens sprookje: Wouter Vrancken neemt afscheid als een van de grootste STVV-trainers ooit

Cijfers maken het pijnlijk duidelijk voor KAA Gent én Union SG: hier rammelde het om doelstellingen te halen

Vincent Kompany zet in DFB-Pokal ultieme kers op de taart in grand cru-seizoen met Bayern München

'Wouter Vrancken maakt toekomstbesluit definitief bekend'

Genk viert kwalificatie voor barrage én twee recordmannen tegen OH Leuven

Racing Genk doet het dan toch! Limburgers mogen zich na overwinning in Leuven opmaken voor barragewedstrijd

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

"Er is geen andere weg": Besnik Hasi ziet slechts twee opties voor Marc Coucke bij Anderlecht

Onmiddellijk de knoop doorgehakt: trainer Yannick Ferrera vertrekt bij Dender na degradatie

Merci, Pep: waarom ook de Rode Duivels Pep Guardiola dankbaar moeten zijn

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

Grote interesse voor Arne Engels: dit zegt onze landgenoot over zijn toekomst voor volgend seizoen

🎥 Opnieuw ophef rond Braziliaanse WK-selectie: doelman valt flauw na bekendmaking

OH Leuven en Den Dreef nemen gepast afscheid van kapitein na 254 wedstrijden

Met een welgemikte penalty: ex-doelman van Anderlecht, Genk en Cercle trapt zijn club naar hoogste niveau

Meubelstuk in de JPL neemt afscheid, maar moest toch even slikken

🎥 Derde promovendus voor de Jupiler Pro League houdt veldbestorming ... op het veld van de tegenstander

De man die Man United opnieuw op de kaart zet: Bruno Fernandes ontvangt prestigieuze prijs in Premier League

Dender raakt drie keer het doelhout en Lommel één keer, Limburgers spelen volgend seizoen in JPL

Women's Champions League: FC Barcelona wint voor de vierde keer in zes jaar

Michel Wuyts is zeer streng voor Marc Coucke: "Dan kan je beter zwijgen"

Dortmund heeft de knoop doorgehakt wat Julien Duranville betreft

Sven Vandenbroeck reageert voor het eerst na farce met Jelle Vossen in jubileumwedstrijd

Drie keer Club Brugge, drie keer Anderlecht en ook Standard, Gent, Antwerp en zelfs OH Leuven

Waarom KV Mechelen niet belt naar Vrancken en Mrabti nog de 'match van zijn leven' speelt

'Antoine Sibierski heeft knoop doorgehakt over Jérémy Taravel'

Bates roert zich in Europese missie Standard, Boskamp maakt Genk helemaal af

Merci opa: Brugse kern grapt met Simon Mignolet aan de vooravond van zijn allerlaatste match

