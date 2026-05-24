Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

Anderlecht blijft achter met een nieuw seizoen zonder prijs, maar Vincent Kompany keert zijn jeugdliefde niet de rug toe. De Bayern-trainer blijft geloven in betere tijden.

Anderlecht heeft er alweer een nieuw seizoen opzitten zonder prijs. Paars-wit verloor de bekerfinale voor het tweede jaar op rij. Afgelopen seizoen werd het 2-1 in het voordeel van Club Brugge, deze editie won Union SG met 3-1 na verlengingen.

Voor iedereen met een paars-wit hart zijn het moeilijke tijden. Ook Vincent Kompany leeft mee met de ploeg waar hij opgroeide, later zijn spelerscarrière afsloot en nadien ook zijn trainerscarrière op gang trok.

Kompany blijft Anderlecht trouw

"Ik blijf Anderlecht-supporter", vertelde hij in gesprek met DAZN. "Het maakt met niet uit. Ik ben geen supporter omdat ze veel prijzen pakken. Ik ben supporter omdat ik sinds mijn zesde voor de club speelde."

Toch blijft Kompany ondanks die sportieve malaise rotsvast geloven in de toekomst van Anderlecht. De huidige Bayern-trainer beseft dat de weg terug naar de top lang is, maar is ervan overtuigd dat het moment ooit opnieuw zal komen.

"Paars-wit zit in mijn bloed. Ik zie ons liever terug aan de top. De dag dat we daar terug staan, en die dag zal ooit komen, gaan we nog meer genieten", besluit de Belgische oefenmeester. Daar loopt het een stuk beter. Kompany vierde zaterdagavond de bekerwinst. Bayern won met 3-0 van Stuttgart in de finale.