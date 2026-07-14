Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel
Foto: © photonews
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Een week na de gebeurtenissen rond VS-België en zijn schorsing voor de achtste finales na die rode kaart, heeft Folarin Balogun voor het eerst gereageerd in de studio van CBS.

De storm is intussen wat gaan liggen, nu er een week voorbij is sinds de achtste finale tussen de Verenigde Staten en België. Folarin Balogun, die ongewild in het oog van de storm belandde na de tussenkomst van Donald Trump bij de FIFA en het opheffen van zijn schorsing, heeft beslist om eindelijk te reageren.

De Amerikaanse spits sprak op de set van CBS en blikte terug op die surrealistische situatie. Tegenover journalisten die duidelijk aan zijn kant staan (en die vinden dat de rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina onterecht was) had Balogun het eerst over zijn gevoel bij die uitsluiting.

"Ik was geschokt. Het was zelfs geen tackle. Maar ik moest de beslissing aanvaarden en er voor het team zijn, zo goed als ik kon", zegt hij. "Maar eerlijk: ik was echt geschokt. Ik voelde dat het totaal niet te rechtvaardigen was. Als iets niet intentioneel is, mag het nooit rood zijn. Die beslissing legde ons meer druk op dan nodig."

De VS vierden de terugkeer van Folarin Balogun

Maar uiteindelijk moest Balogun zijn schorsing dan toch niet uizitten. "Mijn eerste reactie was gewoon blij zijn dat ik terug bij de groep was. Daarna besefte ik welke controverse dat veroorzaakte, en ik merkte dat het mijn ploegmaats wat nerveus maakte", geeft hij toe. "We wilden ons zo veel mogelijk op het veld focussen, maar er was zó veel heisa dat je het moeilijk kon ontwijken."

Dat was extra jammer, want het team van de Verenigde Staten had tot dan toe veel mensen weten te bekoren. "We zijn erin geslaagd het land te verenigen en dat was één van onze doelstellingen. Je zag hoeveel supporters, ook jonge kinderen, geboeid waren door dit WK", klinkt Balogun tevreden.

Geen enkele journalist in de studio vroeg de Amerikaanse aanvaller naar de tussenkomst van Donald Trump en de mogelijke juridische gevolgen daarvan. Balogun ging wel in op de uren na het nieuws, en op hoe dat de aanpak richting de match veranderde.

"Mijn ploegmaats zijn als broers voor mij. Ze hebben me echt gerustgesteld en herhaald dat het een situatie was waar ik geen invloed op had. Maar natuurlijk: zij hadden die match voorbereid zonder mij en dan plots was ik er weer bij, dat is verwarrend", erkent hij. "Ik had verwacht dat ik in die wedstrijd vooral een ondersteunende rol zou spelen, en plots stond ik opnieuw in beeld. Iedereen vierde het in de bus toen ze het hoorden."

Had de druk van de hele polemiek invloed op de prestatie van de Verenigde Staten tegen België? "Je moet de emoties kunnen loskoppelen van de job die je moet doen. Los van de eerste emotie was het gewoon een moeilijke wedstrijd, en door de context konden mensen dat misschien vergeten. Maar wij waren honderd procent gefocust", besluit Balogun.

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