OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

KAA Gent ziet Michal Skoras alweer vertrekken. De Poolse flankspeler trekt naar RC Lens en krijgt zo een nieuwe kans in een topcompetitie. Voor de Buffalo’s levert de transfer vooral financieel een stevige opsteker op.

KAA Gent bevestigde op de clubwebsite dat Skoras zijn carrière voortzet bij Lens. De Franse club eindigde vorig seizoen tweede in de Ligue 1 en plaatste zich daardoor voor de groepsfase van de Champions League. Voor Skoras is het dus niet zomaar een overstap, maar een transfer naar een ploeg die Europees op het hoogste niveau mag aantreden.

Skoras naar RC Lens

De 26-jarige Pool kwam pas in de zomer van 2025 naar Gent. Hij werd toen overgenomen van Club Brugge. Bij de Buffalo's vond hij wel sneller zijn draai. Skoras werd een belangrijke pion in de aanval.

In totaal speelde hij 35 wedstrijden voor KAA Gent. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en elf assists. Geen spectaculaire doelpuntenproductie, maar wel cijfers die tonen dat hij geregeld beslissend was in de laatste fase van de aanval.

Mooie winst voor Gent

Voor Gent is deze transfer ook financieel bijzonder interessant. Volgens eerdere berichtgeving van Sacha Tavolieri gaat het om een bedrag van 8 miljoen euro, inclusief bonussen. Dat is een opvallend hoog bedrag, zeker omdat zijn marktwaarde volgens Transfermarkt op 4 miljoen euro ligt.



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De Buffalo’s betaalden zelf maar 1,8 miljoen euro toen ze Skoras overnamen van Club Brugge. Op korte tijd maken ze dus een stevige winst op de Poolse international. Club Brugge haalde hem in de zomer van 2023 nog voor 6 miljoen euro weg bij Lech Poznan, waar hij in zijn thuisland was doorgebroken.

Bij Lens tekent Skoras een contract tot 2031. De Franse club ziet duidelijk toekomst in hem en haalt er een flankspeler bij met internationale ervaring. Skoras verzamelde intussen al 14 interlands voor Polen.

Voor Gent is het vertrek sportief een verlies, maar financieel moeilijk te weigeren. Een speler die pas één seizoen in de Ghelamco Arena actief was, vertrekt nu voor een veelvoud van zijn aankoopprijs richting Champions League.