Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon
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Club Brugge heeft met Yann Sommer een naam binnengehaald die jarenlang op het allerhoogste niveau heeft gepresteerd. De 37-jarige Zwitser komt transfervrij over na zijn vertrek bij Inter en moet in Jan Breydel de opvolger worden van clubicoon Simon Mignolet.

Maar wie is Sommer precies? Dit zijn de opvallendste weetjes over de nieuwe nummer één van blauw-zwart.

Van Zwitsers talent tot Europese topper

Sommer werd op 17 december 1988 geboren in Morges, maar genoot zijn opleiding bij FC Basel. Na uitleenbeurten aan Vaduz en Grasshoppers brak hij definitief door bij Basel, waar hij vier landstitels op rij won. Die prestaties leverden hem in 2014 een transfer op naar Borussia Mönchengladbach.

Mister Borussia Mönchengladbach

Bij Gladbach groeide Sommer uit tot een absolute clublegende. Hij verdedigde negen seizoenen lang het doel van de Duitse traditieclub en speelde meer dan 330 officiële wedstrijden. Met zijn spectaculaire reflexen en constante prestaties behoorde hij jarenlang tot de beste doelmannen van de Bundesliga. 

Opvallend klein voor een topkeeper

Met zijn 1,83 meter is Sommer klein naar de normen van moderne topdoelmannen. Waar veel keepers vandaag ruim boven 1,90 meter uitkomen, compenseert de Zwitser zijn lengte met een uitstekende sprongkracht, explosiviteit en perfecte positionering. Net die kwaliteiten maakten hem jarenlang een van de moeilijkst te kloppen doelmannen van Europa. 

De redding die de wereld rondging

Zijn bekendste wedstrijd speelde Sommer wellicht op het EK 2021. In de achtste finales stopte hij de beslissende strafschop van Kylian Mbappé, waardoor Zwitserland wereldkampioen Frankrijk verrassend uitschakelde. Het leverde hem internationale erkenning op als een van de absolute topspecialisten op strafschoppen.

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Bayern belde na ongeval van Neuer

In januari 2023 kreeg Sommer een telefoontje dat zijn carrière opnieuw veranderde. Manuel Neuer brak tijdens een skivakantie zijn been en Bayern München zocht dringend een vervanger. De Zwitser werd voor ongeveer acht miljoen euro weggehaald bij Borussia Mönchengladbach en hielp Bayern meteen aan een nieuwe Duitse landstitel. 

Succes bij Inter

Na amper een half seizoen in München trok Sommer naar Inter. Ook in Italië bewees hij meteen zijn klasse. Hij won de Serie A, de Supercoppa Italiana en werd opgenomen in het Elftal van het Jaar van de competitie. Daarnaast speelde hij een cruciale rol in Inter's indrukwekkende Champions League-campagne, waarin hij met enkele fenomenale reddingen uitgroeide tot een van de uitblinkers van het toernooi. 

Bijna honderd interlands

Voor Zwitserland verzamelde Sommer liefst 94 interlands. Hij stond onder de lat op meerdere Wereldkampioenschappen en Europese Kampioenschappen en was meer dan tien jaar lang de onbetwiste nummer één van zijn land. Na het EK van 2024 besloot hij een punt achter zijn interlandcarrière te zetten. 

Rust aan de bal

Sommer staat niet alleen bekend om zijn reflexen. Hij behoort ook tot de beste meevoetballende doelmannen van zijn generatie. Zowel bij Gladbach, Bayern als Inter werd hij geroemd om zijn opbouw van achteruit en zijn kalmte onder druk. Dat profiel sluit perfect aan bij de manier waarop Club Brugge onder zijn trainers de voorbije jaren voetbalde.

Een winnaar pur sang

Zijn erelijst mag gezien worden: vier Zwitserse landstitels met Basel, een Bundesliga met Bayern München, twee landstitels met Inter, meerdere nationale bekers en supercups én talloze individuele onderscheidingen. Weinig spelers in de Jupiler Pro League kunnen zo'n indrukwekkend palmares voorleggen. 

De perfecte mentor

Hoewel Sommer inmiddels 37 is, twijfelt niemand aan zijn professionalisme. Hij staat al jaren bekend als een voorbeeld op training en een echte leider in de kleedkamer. Club Brugge haalt dus niet alleen een topkeeper in huis, maar ook een speler die zijn ervaring kan doorgeven aan de jonge talenten binnen de kern.

Voor blauw-zwart wordt het een enorme uitdaging om Simon Mignolet te vervangen, maar met Yann Sommer kiest de landskampioen voor een doelman die op elk niveau bewezen heeft dat hij onder druk kan presteren. Een wereldkeeper die zijn rijkgevulde carrière nu afsluit in Jan Breydel, en die Club Brugge nog heel wat zekerheid tussen de palen moet bezorgen.

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