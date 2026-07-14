OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

Manchester United heeft de komst van Youri Tielemans nu ook officieel aangekondigd. De Rode Duivel maakt de overstap van Aston Villa en tekent op Old Trafford een contract tot juni 2031. Daarmee krijgt de Belgische middenvelder een nieuw topavontuur in de Premier League.

De transfer hing al even in de lucht, maar is nu dus helemaal rond. Tielemans verlaat Aston Villa, waar hij een sterk hoofdstuk achter zich laat. Afgelopen seizoen won hij met de club nog de Europa League, waardoor hij met een prijs op zak naar Manchester United vertrekt.

Tielemans officieel naar United

In totaal speelde Tielemans 134 wedstrijden voor Aston Villa. Daarin was hij goed voor tien doelpunten en 25 assists. Hij groeide er uit tot een belangrijke pion op het middenveld en bevestigde opnieuw dat hij op het hoogste niveau in Engeland zijn plaats heeft.

He's here.



Welcome to the United family, Youri 🔏❤️ — Manchester United (@ManUtd) July 14, 2026

Nu volgt dus Old Trafford. Voor Tielemans is het een bijzonder moment. "Het is moeilijk te beschrijven hoe trots ik ben dat ik naar Manchester United kan trekken", zegt hij op de clubwebsite.

"Tekenen bij zo’n speciale club voelt ongelooflijk. Het is het resultaat van jaren toewijding, sinds ik voor het eerst verliefd werd op voetbal", gaat de Rode Duivel verder.



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Grote ambities op Old Trafford

Tielemans komt niet zomaar naar Manchester United om deel uit te maken van de kern. De middenvelder spreekt meteen duidelijke ambities uit. "Ik heb het voorrecht gehad om successen mee te maken in het voetbal en dat heeft mijn vastberadenheid alleen maar groter gemaakt om nog meer te bereiken."

Dat past ook bij wat United met zijn transfer wil uitstralen. De club wil opnieuw richting de absolute top en ziet in Tielemans een speler die meteen ervaring, rust en leiderschap kan brengen. Hij kent de Premier League door en door en heeft de voorbije jaren bewezen dat hij in verschillende rollen op het middenveld uit de voeten kan.

"De ambitie van iedereen binnen de club is bijzonder duidelijk", zegt Tielemans. "We zijn allemaal vastberaden om de komende jaren mee te strijden voor de grootste prijzen." Die woorden zullen de supporters van Manchester United graag horen.

Kapitein van de Rode Duivels

Ook bij de Rode Duivels is Tielemans al jaren een vaste waarde. Hij is kapitein van de nationale ploeg en verzamelde intussen 90 caps. Daarin was hij goed voor 15 doelpunten.

Op het voorbije WK kwam Tielemans vijf keer in actie. Hij scoorde twee keer en was opnieuw één van de spelers rond wie België zijn ploeg bouwde. Zijn overstap naar Manchester United is dus ook voor het Belgische voetbal een opvallende transfer.

Tielemans brak ooit door bij Anderlecht, waar hij als tiener al een vaste waarde werd. Nadien trok hij naar AS Monaco, voor hij via Leicester City helemaal zijn naam maakte in Engeland. Bij Leicester won hij onder meer de FA Cup. Daarna volgde Aston Villa, waar hij opnieuw een belangrijke rol speelde en Europees succes boekte.

United haalt ervaring binnen

Bij Manchester United zijn ze erg tevreden met de komst van de Belg. Jason Wilcox, directeur voetbal, noemt Tielemans "de voorbije zeven jaar consequent één van de meest opvallende middenvelders in de Premier League."

Volgens Wilcox heeft Tielemans "alle technische kwaliteiten, maar ook de ambitie en mentaliteit om te slagen bij Manchester United." De club ziet in hem dus veel meer dan een gewone versterking voor de breedte.

"Youri’s regelmaat is uitzonderlijk", klinkt het nog. "Hij zal extra rust, creativiteit en leiderschap toevoegen aan onze kern. We zijn heel blij dat we een speler met zijn invloed en ervaring mogen verwelkomen, zowel op het veld als in de kleedkamer."

Voor Tielemans begint zo een nieuw hoofdstuk bij één van de grootste clubs ter wereld. Bij Manchester United zal de lat hoog liggen, maar dat lijkt net de uitdaging te zijn waar hij naar op zoek was.