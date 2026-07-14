'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen
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Jarenlang leek Gianni Infantino onaantastbaar aan de top van de FIFA. De Zwitser leidde de wereldvoetbalbond sinds 2016 en slaagde erin zijn macht steeds verder uit te bouwen. Maar daar lijkt stilaan verandering in te komen.

Binnen de UEFA groeit de roep om eindelijk een sterke tegenkandidaat naar voren te schuiven voor de FIFA-verkiezingen van dit najaar.

Infantino kondigde in april al aan dat hij zich kandidaat stelt voor een derde ambtstermijn. Lange tijd leek hij zonder tegenstand op weg naar een nieuwe verkiezingsoverwinning, maar volgens talkSPORT groeit binnen verschillende Europese voetbalbonden de overtuiging dat er wél iemand tegenover hem moet staan.

Kritiek stapelt zich op

Dat heeft alles te maken met de groeiende kritiek op het beleid van Infantino. De FIFA-voorzitter kreeg de voorbije jaren steeds vaker het verwijt dat hij vooral mikt op groei, grotere tornooien en hogere inkomsten.

Onder zijn bewind werd het WK uitgebreid van 32 naar 48 landen en ondertussen ligt zelfs een uitbreiding naar 64 deelnemers op tafel. Ook het vernieuwde WK voor clubs moet volgens Infantino nog groter worden en zelfs om de twee jaar georganiseerd worden.

Niet iedereen is daar even enthousiast over. Heel wat nationale bonden, clubs en trainers waarschuwen al langer voor een overvolle kalender, de fysieke belasting van spelers en het steeds commerciëlere karakter van het internationale voetbal.

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WK in de Verenigde Staten kreeg bakken kritiek

Ook het huidige WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico zorgde voor heel wat discussie. Het tornooi groeide uit tot het duurste WK ooit, met enorme investeringen in infrastructuur, veiligheid en organisatie, maar ook met torenhoge ticketprijzen.

Daarnaast was er kritiek op de extreme hitte tijdens verschillende wedstrijden, de uitgebreide commerciële aanpak en de steeds nadrukkelijkere rol van politieke figuren. Vooral de nauwe band tussen Infantino en de Amerikaanse president Donald Trump ligt bijzonder gevoelig.

Die relatie kwam opnieuw onder vuur te liggen nadat bekend raakte dat Trump persoonlijk contact had opgenomen met Infantino over de rode kaart van de Amerikaanse aanvaller Folarin Balogun. De schorsing werd uiteindelijk opgeheven, wat binnen de UEFA tot bijzonder veel verontwaardiging leidde. De Europese voetbalbond sprak zelfs over het overschrijden van "een rode lijn".

UEFA zoekt een uitdager

Steeds meer Europese bonden vinden dan ook dat het tijd is voor een echte verkiezingsstrijd. Onder meer België, Polen, Duitsland, Spanje, Noorwegen, Zweden en Bosnië zouden gesprekken voeren over een gezamenlijke kandidaat.

Namen als PSG-voorzitter Nasser Al-Khelaïfi, Legia Warschau-eigenaar Dariusz Mioduski en CONCACAF-voorzitter Victor Montagliani circuleren al, al lijkt voorlopig niemand echt te springen om de strijd met Infantino aan te gaan.

Toch is het veelzeggend dat er voor het eerst in jaren openlijk wordt gezocht naar een alternatief. Dat alleen al toont aan dat de onvrede binnen Europa groter is dan ooit.

Nog geen einde, maar wel een belangrijk signaal

Infantino blijft voorlopig nog steeds de favoriet. Vooral de Afrikaanse, Aziatische en Noord-Amerikaanse voetbalbonden steunen zijn plannen om de competities verder uit te breiden, waardoor hij nog altijd over een stevige machtsbasis beschikt.

Maar waar de Zwitser de voorbije jaren zonder noemenswaardige tegenstand regeerde, lijkt dat tijdperk stilaan voorbij. De kritiek op zijn expansiedrift, de steeds nauwere verwevenheid van politiek en voetbal én de controverse rond het WK hebben zijn positie minder onaantastbaar gemaakt.

Of het effectief tot een machtswissel komt, zal pas blijken tijdens de FIFA-verkiezingen van 18 november in Rabat. Eén zaak lijkt echter duidelijk: voor het eerst in lange tijd wordt het leiderschap van Gianni Infantino openlijk in vraag gesteld.

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