DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

Axl Wins (18) heeft zijn contract bij Club NXT verlengd tot 2029. De centrale verdediger kwam in 2023 over van de jeugdopleiding van KRC Genk naar blauw-zwart en ontwikkelde zich verder binnen Club NXT. Daarmee slaan de Bruggelingen opnieuw een stevige slag, zoveel is duidelijk.

"Afgelopen seizoen speelde Axl tien wedstrijden in de UEFA Youth League en maakte deel uit van het team dat in Lausanne de finale bereikte én een zilveren medaille veroverde. Daarnaast debuteerde hij in het professionele voetbal bij Club NXT U23."

"In de thuiswedstrijd tegen SK Beveren in de Challenger Pro League kwam hij voor het eerst in actie op dat niveau en kreeg hij meteen zijn eerste basisplaats", opent Club Brugge een persbericht op de eigen webstek deze week.

Axl Wins is jeugdinternational voor België en blijft nog drie jaar bij Club Brugge

"Ook op internationaal niveau heeft Wins al de nodige ervaring opgedaan. De verdediger kwam al uit voor de Belgische nationale jeugdploegen van de U17, U18 en U19. Met de Belgische U17 maakte hij bovendien deel uit van de selectie die in november deelnam aan het WK in Qatar."

"Zijn ontwikkeling wordt nu beloond met een contractverlenging, waardoor Axl tot 2029 verbonden blijft aan Blauw-Zwart", aldus de Bruggelingen. Wins heeft de voorbije jaren al veel ervaring opgedaan bij blauw-zwart en kan nu verder op de ingeslagen weg. Met de A-kern als ultieme doel?