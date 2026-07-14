Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling
Foto: © photonews
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Arthur Theate zou deze zomer Frankfurt wel eens kunnen verlaten. Volgens transferspecialist Sacha Tavolieri toont Besiktas interesse in de 26-jarige centrale verdediger. De eerste contacten zouden al hebben plaatsgevonden.

Terwijl Leandro Trossard zich klaarmaakt om voor 18 miljoen euro plus twee miljoen aan bonussen naar Besiktas te trekken, zou hij mogelijk gevolgd kunnen worden door zijn ploegmaat bij de Rode Duivels, Arthur Theate. De Turkse club is echter niet de enige gegadigde voor de speler van Frankfurt. Besiktas krijgt naar verluidt concurrentie van Bayer Leverkusen, terwijl Galatasaray het dossier ook van dichtbij opvolgt, mocht het zelf een speler laten vertrekken.

Nog onder contract tot juni 2029 bij Eintracht Frankfurt

Arthur Theate ligt momenteel bij Frankfurt vast tot 30 juni 2029. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 17 miljoen euro. De Luikenaar maakte in februari 2025 de overstap naar de Duitse club, nadat hij overkwam van Stade Rennais.

Intussen zit hij al aan 75 wedstrijden in het shirt van Frankfurt, met daarbij ook één doelpunt en één assist. Vorig seizoen kwam hij in totaal 33 keer in actie over alle competities heen. Zo speelde hij ook in de Champions League, waar hij in de league phase geen enkele minuut miste.

Arthur Theate kan één van de blikvangers van de Belgische zomermercato worden, al is het evengoed mogelijk dat hij gewoon bij Frankfurt blijft. Het wordt ook afwachten wat de speler zelf wil en of hij echt klaar is voor een nieuwe uitdaging. De komende dagen en weken worden in elk geval cruciaal voor de toekomst van de Belgische verdediger.

Meerdere Engelse clubs geïnteresseerd in Arthur Theate?


Theate werd de voorbije periode ook gelinkt aan Engelse clubs als Crystal Palace, Nottingham Forest en Bournemouth. Hoe concreet die interesse is, moet echter nog blijken. Eén ding is wel duidelijk: als Arthur Theate deze zomer wil vertrekken bij Frankfurt, liggen er verschillende pistes open.

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Arthur Theate

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