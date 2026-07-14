Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Een week na de ruime zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten blijft de zaak-Folarin Balogun het nieuws beheersen. Intussen is zelfs het IOC ingeschakeld.

Op 6 juli werd Seattle opgeschrikt door een aardbeving in voetballand: aan de vooravond van Verenigde Staten-België, in de achtste finales van het WK 2026, raakte bekend dat Folarin Balogun, die in de zestiende finales van de VS was uitgesloten, toch zou kunnen meespelen tegen de Rode Duivels.

Ondanks zijn vrij duidelijke rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina had de disciplinaire commissie van de FIFA, op basis van artikel 27 van haar reglement, beslist om de straf van de speler op te schorten en om te zetten in een voorwaardelijke sanctie.

Daar hield het verhaal niet op: al snel kwam naar buiten dat Donald Trump persoonlijk Gianni Infantino had opgebeld om die beslissing te vragen. De Amerikaanse president zou bovendien een echte taskforce en een team advocaten op poten hebben gezet om druk uit te oefenen op de FIFA.

Balogun speelde uiteindelijk inderdaad mee, ondanks de stevige reactie van de Belgische voetbalbond, waarvan het beroep werd verworpen. Maar zelfs met hun topschutter op het veld gingen de Verenigde Staten zwaar onderuit (1-4).

FairSquare stapt naar het IOC in de Balogun-zaak

De gevolgen van deze mogelijke inmenging van Donald Trump in de zaken van de FIFA zouden weleens verder kunnen reiken dan het voetbal. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, maakt sinds 2020 namelijk deel uit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat dit soort zaken niet licht opneemt.





FairSquare, een mensenrechtenorganisatie, vindt dat Gianni Infantino de Olympische Charter en de ethische code van het IOC tot zeven keer toe heeft geschonden, onder meer door de president van de Verenigde Staten te laten tussenkomen in het Balogun-dossier.

Nu is het afwachten of deze klacht ook tot iets concreets zal leiden. Het is niet de eerste keer dat FairSquare het IOC aanspreekt over dit soort feiten, maar hun klacht van afgelopen december leidde toen niet tot een sanctie.