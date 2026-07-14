Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk
Foto: © photonews
Word fan van België! 2660

Een week na de ruime zege van de Rode Duivels tegen de Verenigde Staten blijft de zaak-Folarin Balogun het nieuws beheersen. Intussen is zelfs het IOC ingeschakeld.

Op 6 juli werd Seattle opgeschrikt door een aardbeving in voetballand: aan de vooravond van Verenigde Staten-België, in de achtste finales van het WK 2026, raakte bekend dat Folarin Balogun, die in de zestiende finales van de VS was uitgesloten, toch zou kunnen meespelen tegen de Rode Duivels.

Ondanks zijn vrij duidelijke rode kaart tegen Bosnië-Herzegovina had de disciplinaire commissie van de FIFA, op basis van artikel 27 van haar reglement, beslist om de straf van de speler op te schorten en om te zetten in een voorwaardelijke sanctie.

Daar hield het verhaal niet op: al snel kwam naar buiten dat Donald Trump persoonlijk Gianni Infantino had opgebeld om die beslissing te vragen. De Amerikaanse president zou bovendien een echte taskforce en een team advocaten op poten hebben gezet om druk uit te oefenen op de FIFA.

Balogun speelde uiteindelijk inderdaad mee, ondanks de stevige reactie van de Belgische voetbalbond, waarvan het beroep werd verworpen. Maar zelfs met hun topschutter op het veld gingen de Verenigde Staten zwaar onderuit (1-4).

FairSquare stapt naar het IOC in de Balogun-zaak

De gevolgen van deze mogelijke inmenging van Donald Trump in de zaken van de FIFA zouden weleens verder kunnen reiken dan het voetbal. Gianni Infantino, voorzitter van de FIFA, maakt sinds 2020 namelijk deel uit van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), dat dit soort zaken niet licht opneemt.

FairSquare, een mensenrechtenorganisatie, vindt dat Gianni Infantino de Olympische Charter en de ethische code van het IOC tot zeven keer toe heeft geschonden, onder meer door de president van de Verenigde Staten te laten tussenkomen in het Balogun-dossier.

Nu is het afwachten of deze klacht ook tot iets concreets zal leiden. Het is niet de eerste keer dat FairSquare het IOC aanspreekt over dit soort feiten, maar hun klacht van afgelopen december leidde toen niet tot een sanctie.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
België

Meer nieuws

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
2
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
2
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
1
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
7
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
31
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
8
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
3
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
1
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

14:00
1
Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

14:30
15
"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld Analyse

"Wie dan wel?" De hamvraag over Rudi Garcia (en opvolger) gesteld

09:00
2
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
9
Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

13:30
4
Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

13:00
1
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
2
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

11:11
'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

'AS Roma heeft persoonlijk akkoord met Rode Duivel'

11:00
3
WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

WK-LIVE 14/7: speciale WK-bal voor finales

10:41
'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

'Code donkerrood: Tresoldi vertrekt bij Club Brugge, opvolger wordt gehaald voor zes miljoen'

10:30
14
Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

Code rood: Premier League-top klopt aan met miljoenen voor verrassende Bruggeling

09:30
9
'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

'KAA Gent kan plots acht miljoen euro vangen voor ex-Bruggeling'

10:00
4
DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

DONE DEAL: Club Brugge haalt absolute topprioriteit in huis

08:30
7

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Halve Finales
Frankrijk Frankrijk 0-2 Spanje Spanje
Engeland Engeland 21:00 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren' Andreas2962 Andreas2962 over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos Venom#13 Venom#13 over Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen Meut Meut over Rudi Garcia op weg naar de uitgang? Zijn toekomst lijkt al langer beslist RememberLierse RememberLierse over Frankrijk - Spanje: 0-2 Eldonte Eldonte over Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken Venom#13 Venom#13 over Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois Venom#13 Venom#13 over Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski sven123 sven123 over OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten sven123 sven123 over Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved