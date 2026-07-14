Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen
Foto: © photonews
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Jess Thorup is terug bij KRC Genk, maar zijn aanstelling ligt gevoelig. De Deen moet de Limburgers na een moeilijke voorbereiding en een teleurstellend seizoen opnieuw richting rust duwen, al hangt zijn plotse vertrek uit 2020 nog altijd boven zijn terugkeer.

De voorbereiding van Racing Genk verloopt bijzonder stroef dankzij de verschuivingen aan het roer. Nicky Hayen verliet de club plots voor Burnley terwijl ook T2 Johan Van Rumst vertrok. Een opvallende situatie, maar de Limburgers hebben intussen al een vervanger gevonden. 

Dinsdag stelden ze namelijk Jess Thorup voor als opvolger van Nicky Hayen. Na een zeer tegenvallend seizoen moet hij de ploeg terug op het juiste pad brengen. Genk haalde de Champions' Play-offs niet en kon ook geen Europees voetbal realiseren.

"KRC Genk is een topclub. Dat zie je aan alles. Aan de kwaliteit van de spelersgroep, aan de faciliteiten, aan de omkadering en aan de ambities voor de toekomst. Ik heb enorm veel zin om samen met iedereen binnen de club mee aan dit verhaal te schrijven", reageerde Thorup op de clubwebsite.

Toch blijft het een opvallende beslissing, aangezien hij in 2020 ook al coach was van Genk. Hij verliet de club destijds na vijf wedstrijden om bij FC Kopenhagen aan de slag te gaan. De achterban is dit zeker niet vergeten. Nu komt Thorup terug op dat moment.

Thorup legt oude keuze uit

"De situatie was toen niet ideaal", begint hij. "We zaten in de coronaperiode. Toen Kopenhagen kwam aankloppen, was dat op dat moment in mijn carrière een voorstel dat ik niet kon weigeren. Zowel familiaal als sportief. De situatie is nu anders."

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Die uitleg moet vooral duidelijk maken dat Thorup zijn tweede passage niet ziet als een herhaling van 2020. Toen kwam er snel een einde aan zijn verhaal in Genk, nu wil hij net bewijzen dat er wél iets op te bouwen valt. De Deen verwijst daarbij naar de evolutie die de club de voorbije jaren doormaakte, maar ook naar het gevoel dat de omstandigheden vandaag helemaal anders liggen.

"De voorbije jaren heeft KRC Genk duidelijk grote stappen gezet. De sportieve omkadering werd verder geprofessionaliseerd en met het nieuwe H.Essers Training Center beschikt KRC Genk binnenkort over state-of-the-art faciliteiten om het maximale uit de spelersgroep te halen", besluit hij.

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