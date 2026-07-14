Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski
Foto: © photonews
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Anderlecht is bijlange nog niet klaar op de transfermarkt. Er moeten nog een paar aanwinsten bij, maar met de Europese matchen tegen Hammarby in het vooruitzicht heeft Antoine Sibierski één topprioriteit en liefst komt die er deze week nog bij.

Anderlecht heeft nog maar 9 dagen vooraleer het Europees avontuur begint en deze keer willen ze er niet uitliggen in de voorrondes zoals vorig seizoen. Dat was het moment waar het seizoen immers al half mislukt was, want het Zweedse BK Häcken was toen te sterk. Een blamage...

Rechtsachter moet er nog bij

Intussen is de ploeg allesbehalve klaar. Met Giulian Biancone en Léo Pétrot werden wel al twee Franse centrale verdedigers binnengehaald en van de Tsjechische middenvelder Lukas Ambros wordt veel verwacht. Met Nathan De Cat zijn ze echter hun beste speler kwijtgeraakt en van Ambros kan niet verwacht worden dat die hem meteen gaat vervangen.

Daarnaast is Nathan Saliba nog niet terug uit vakantie na zijn WK-deelname met Canada en zijn er nog veel jongens die moeten vertrekken. Daaronder ook Ali Maamar, die op veel interesse kan rekenen, maar die waarschijnlijk niet weg mag voor de Europese matchen tegen Hammarby achter de rug zijn. 

Maamar zal immers op de rechtsback moeten starten door de blessures van Ilay Camara en Killian Sardella. In een ideale wereld stelt paars-wit deze week een nieuwe rechtsback voor, want dat is de absolute prioriteit nu op de transfermarkt. 

Ook spits staat nog op het lijstje

Het was een feit dat ze Sardella wilden verkopen, maar die blessure die hem nog maanden aan de kant houdt, gooide roet in het eten. Camara is eveneens voor onbepaalde tijd uit. Met Maamar en Vroninks heeft Anderlecht wel nog twee rechtsbacks en ook Biancone kan daar spelen, maar toch willen ze dus nog een rechtsachter aantrekken. 

Liefst is dat een ervaren pion die de concurrentiestrijd op scherp kan houden. Daar blijft het echter niet bij. De Brusselaars zoeken ook nog offensieve versterking en dat blijkt moeilijker te vinden. Een extra winger moet er sowieso nog bijkomen, maar ook een spits staat nog op het verlanglijstje. 

Met enkel Cvetkovic en Sikan het seizoen afwerken is geen optie. Als er iets met één van beiden gebeurt, moet Bertaccini alweer in de punt gaan staan en dat is geen succes gebleken vorig seizoen.

Nieuwe kans Hatenboer, kern moet afgeslankt worden

Het is trouwens zeker niet uitgesloten dat Anderlecht straks doorgaat met Cedric Hatenboer, die door Besnik Hasi al heel snel werd afgeschreven. Naar wat we horen is nieuwe trainer Vitor Bruno niet dezelfde mening toegedaan als Hasi en wil hij de Nederlander een kans geven om zich te bewijzen.

In ieder geval wordt er de komende weken nog heel wat activiteit verwacht in Neerpede. Sibierski heeft nog heel wat ijzers in het vuur hangen en heeft een deftig transferbudget ter beschikking na de verkoop van De Cat. Al wil hij nergens te veel voor betalen en wil hij de kern liever eerst afslanken. 

Met quasi 30 A-kernspelers is die veel te groot en is er te weinig ruimte om jeugdspelers te laten doorschuiven. En als er nog drie-vier jongens bijkomen, is dat zeker niet werkbaar.

12 reacties
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