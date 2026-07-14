Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Er is opluchting rond Thibaut Courtois. De doelman van Real Madrid onderging maandag medische onderzoeken op het trainingscomplex in Valdebebas nadat hij vrijdag tijdens de kwartfinale van het WK tegen Spanje noodgedwongen naar de kant moest.

De resultaten brachten goed nieuws: er werd helemaal geen blessure vastgesteld. Courtois moest de strijd tegen Spanje verlaten met spierlast aan zijn been. De beelden van de doelman die zichtbaar aangeslagen en in tranen het veld verliet, zorgden meteen voor ongerustheid. Zeker omdat het om dezelfde zone ging waar hij eerder dit jaar al last van had en daardoor enkele weken buiten strijd was.

Courtois kan vakantie gewoon verder zetten

Na de onderzoeken bleek de schade echter heel goed mee te vallen. Van een nieuwe blessure is geen sprake en Courtois kan zijn vakantie zoals gepland verderzetten. Eind juli wordt hij opnieuw verwacht bij Real Madrid, waar hij zich zal voorbereiden op het nieuwe seizoen.

Voor bondscoach Rudi Garcia blijft het incident echter een pijnlijke herinnering. De Fransman koos er in de kwartfinale tegen Spanje voor om Courtois te vervangen toen de wedstrijd nog volledig open lag bij een 1-1-stand. Courtois had zelf echter aangegeven dat hij door kon spelen. Invaller Senne Lammens kreeg de ondankbare taak om de Belgische nummer één te vervangen in een cruciale fase van de wedstrijd.

Garcia wisselde Courtois dus onnodig

Veel erger kon het scenario voor Garcia nauwelijks worden. Kort na de wissel ging het mis voor Lammens, die bij het beslissende doelpunt van Spanje een pijnlijke fout maakte. De treffer betekende uiteindelijk de uitschakeling van de Rode Duivels op het WK.

Courtois had België op dat moment met enkele indrukwekkende reddingen nog rechtgehouden en leek opnieuw een van de uitblinkers van de ploeg te worden. Zijn blessure kwam dan ook bijzonder ongelegen.





Achteraf bekeken was het voor Garcia een bijzonder moeilijke situatie: de bondscoach wou absoluut zijn doelman wisselen omdat die niet meer ver kon uittrappen en hij enkel door wou gaan met 100 procent fitte spelers.

Voor Courtois zelf eindigt het verhaal gelukkig met positief nieuws. De doelman hoeft zich geen zorgen te maken over een lange revalidatie en kan zich voorbereiden op een nieuw seizoen bij Real Madrid.