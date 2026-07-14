"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

De Rode Duivels zijn terug in België, na het behalen van de kwartfinales op het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Nederland werd al wat eerder uitgeschakeld en daar lopen de gemoederen dan ook al een tijdje hoog op.

In België zijn er na het behalen van de kwartfinales de nodige twijfels over Rudi Garcia. Moeten we met hem verder en als we niet met hem verder gaan, met wie dan wel? De meningen lijken uit elkaar te lopen over de bondscoach.

In Nederland was er veel meer consensus de voorbije dagen en weken: Ronald Koeman heeft het niet goed gedaan en moest weg. De bondscoach zette een stap opzij en dus is het ondertussen uitkijken naar een mogelijke opvolger.

Sarina Wiegman als mogelijke bondscoach? Meningen lopen uit elkaar

Daarbij passeerden al heel wat namen de revue, waaronder ook Sarina Wiegman. Die werd al Europees kampioen met de vrouwen van Nederland en maakte de voorbije jaren grote sier in Engeland, waar ze de Three Lionesses naar de Europese titel hielp.

Chris Woerts had er in Vandaag Inside een heel stevige mening over: "Sarina Wiegman is een heel goede coach en ze heeft het bij Nederland heel goed gedaan, alsook in Engeland. Maar schei nou toch uit ... Ze heeft nooit bij een club getraind."

Tom Saintfiet als de nieuwe optie voor de Nederlanders?

"Ze heeft nog nooit een mannenkleedkamer aangevoeld. Ze moet eerst aan de weg timmeren via de Eredivisie en dan kom je misschien bij een topclub en dan misschien bondscoach. Dit is toch een rare kronkel van de linkse deugneuzen. Wat een rare kronkel toch?"





Ook in de show aanwezig: globetrotter Tom Saintfiet. Die hoopt na dit WK opnieuw aan de slag te kunnen gaan bij een WK-land, met oog op de volgende cyclus en het WK 2030. Of waarom niet Nederland? "Nederland is bekend om het missen van strafschoppen, maar je kan je daar toch op voorbereiden. Als je zo vaak verliest, dan wordt het psychologisch. Ik heb een 100%-record op strafschopsessies ...", kon er een kwinkslag vanaf.