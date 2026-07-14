Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht volgt de transferontwikkelingen rond Youri Tielemans ongetwijfeld met meer dan gewone belangstelling. De Rode Duivel staat immers dicht bij een spectaculaire transfer van Aston Villa naar Manchester United.

Mocht de deal de komende dagen worden afgerond, dan levert dat niet alleen Aston Villa een mooie som op, maar ook paars-wit kan opnieuw rekenen op een financiële meevaller.

Volgens verschillende bronnen bevinden de onderhandelingen tussen Manchester United en Aston Villa zich in een vergevorderd stadium. De Engelse topclub wil zijn middenveld versterken en ziet in Tielemans een ideale versterking. De Belgische international beschikt over een afkoopclausule van 35 miljoen pond, omgerekend ruim 41 miljoen euro, waardoor de transfer relatief eenvoudig kan worden afgerond als beide partijen tot een akkoord komen.

Voor Anderlecht is dat bijzonder interessant, hoewel de Brusselaars zelf uiteraard geen partij zijn in de onderhandelingen. Dankzij het solidariteitsmechanisme van de FIFA heeft de Belgische recordkampioen namelijk recht op een deel van de transfersom.

Solidariteitsmechanisme levert miljoenen op

Het solidariteitsmechanisme bepaalt dat bij elke internationale transfer waarbij een transfersom wordt betaald, vijf procent van dat bedrag wordt verdeeld onder de clubs die verantwoordelijk waren voor de opleiding van de speler tussen zijn twaalfde en 23e levensjaar.

Tielemans doorliep zijn volledige jeugdopleiding bij Anderlecht. In Neerpede groeide hij uit tot een van de grootste talenten van zijn generatie en als amper zestienjarige maakte hij al zijn debuut in het eerste elftal. Vervolgens speelde hij meer dan 180 wedstrijden voor paars-wit alvorens in 2017 de overstap te maken naar AS Monaco.



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Doordat Anderlecht veruit het grootste deel van zijn opleidingsjaren voor zijn rekening nam, heeft de club recht op het grootste gedeelte van de solidariteitsbijdrage. Bij een transfersom van ongeveer 41 miljoen euro bedraagt die solidariteitspot iets meer dan twee miljoen euro. Afhankelijk van de exacte verdeling van de opleidingsjaren zou Anderlecht uiteindelijk tussen de 1,7 en 2 miljoen euro kunnen ontvangen.

Deze keer wél een mooie bonus

Opvallend genoeg liep Anderlecht enkele jaren geleden nog een gelijkaardige meevaller mis. Toen Tielemans in de zomer van 2023 Leicester City transfervrij verliet voor Aston Villa, werd er geen transfersom betaald. Omdat het solidariteitsmechanisme uitsluitend geldt bij betalende transfers, had paars-wit toen geen recht op een vergoeding.

Dat scenario lijkt zich nu niet te herhalen. Manchester United is bereid de afkoopclausule van de Rode Duivel te activeren, waardoor ook de opleidingsclubs automatisch hun deel ontvangen.

Opnieuw bewijs van de waarde van Neerpede

Voor Anderlecht zou het opnieuw een mooi voorbeeld zijn van hoe belangrijk de jeugdopleiding financieel blijft. De Brusselaars haalden in het verleden al forse transferbedragen binnen voor eigen talenten als Tielemans, Jérémy Doku, Leander Dendoncker en Zeno Debast, maar ook jaren nadat spelers de club verlaten hebben, kan Neerpede nog geld in het laatje brengen via het solidariteitsmechanisme.

Een extra bedrag van bijna twee miljoen euro is voor Anderlecht allesbehalve een detail. In een periode waarin de club scherp toeziet op haar financiën en tegelijk wil blijven investeren in de kern, kan zo'n onverwachte bonus bijzonder goed van pas komen. Zonder ook maar één onderhandeling te voeren, lijkt paars-wit dus opnieuw mee te profiteren van de carrière van een van de grootste talenten die ooit uit de eigen jeugdopleiding is voortgekomen.