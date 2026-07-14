OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor
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KRC Genk lijkt opnieuw duidelijkheid te krijgen na een woelige periode. Volgens Sacha Tavolieri wordt Jess Thorup de nieuwe hoofdtrainer van de Limburgers. De officiële aankondiging zou binnen de komende 24 uur volgen.
Genk bevestigt komst van Thorup
KRC Genk heeft de komst van Jess Thorup nu ook officieel bevestigd. De Deense trainer keert terug naar de club waar hij in het seizoen 2020/2021 al kort aan het roer stond. Thorup volgt Nicky Hayen op en tekent in de Cegeka Arena een contract voor drie seizoenen, tot 2029.
Meet our new head coach: Jess Thorup 🙌 Welcome, Jess 💙— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 14, 2026
🔗 https://t.co/ggcTLON1RM#riseabove pic.twitter.com/q64WVuaVMk
Daarmee komt er opnieuw duidelijkheid na een woelige periode, waarin Hayen plots naar Burnley vertrok en ook T2 Johan Van Rumst de club verliet. Toch blijft de terugkeer van Thorup gevoelig, omdat zijn vorige passage bij Genk na amper vijf wedstrijden alweer voorbij was. Hij zal woensdag om 11u zijn eerste training leiden. Fans zijn welkom, het is een open training.
KRC Genk lijkt opnieuw duidelijkheid te krijgen na een woelige periode. Volgens Sacha Tavolieri wordt Jess Thorup de nieuwe hoofdtrainer van de Limburgers. De officiële aankondiging zou binnen de komende 24 uur volgen.
Daarmee grijpt Genk terug naar een trainer die de club al kent. Een bewuste beslissing? Thorup stond in 2020 al even aan het roer in de Cegeka Arena. Zijn passage was toen wel bijzonder kort. Na amper vijf wedstrijden besloot de Deen om Genk achter zich te laten en in te gaan op een aanbieding van FC Kopenhagen.
Genk kiest voor bekende naam
Dat vertrek is bij een deel van de supporters nog altijd niet vergeten. Thorup kwam destijds binnen als een trainer die Genk opnieuw richting rust en resultaten moest loodsen, maar was alweer weg voor zijn verhaal echt begonnen was. De ergernis daarover was groot.
Net daarom is zijn terugkeer op zijn minst opvallend. Sportief kiest Genk voor ervaring en voor iemand die het Belgische voetbal kent, maar emotioneel ligt de naam Thorup niet voor iedereen eenvoudig.
Opvolger van Hayen
Toch had Genk dringend nood aan duidelijkheid. Nicky Hayen leek nog maar pas aan een langer verhaal begonnen bij de club, maar trok plots naar Burnley. Dat vertrek kwam hard aan, zeker omdat de voorbereiding al bezig was en Genk opnieuw moest schakelen.
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Alsof dat nog niet genoeg was, vertrok ook T2 Johan Van Rumst. Daardoor zat Racing plots zonder hoofdtrainer én zonder belangrijke assistent.
Thorup werkte in ons land niet alleen bij Genk, maar ook bij KAA Gent. Daarnaast deed hij ervaring op bij onder meer Esbjerg, Midtjylland, Augsburg en Al Ahly. Zijn cv is dus stevig, al zal dat niet automatisch volstaan om iedereen meteen te overtuigen.
De eerste opdracht van Thorup wordt dan ook dubbel. Hij moet Genk sportief weer op de rails krijgen, maar ook het vertrouwen rond zijn eigen persoon herstellen. Zeker bij de achterban zal zijn terugkeer stof doen opwaaien. Het wordt vooral uitkijken naar hoe de supporters reageren wanneer de club zijn komst officieel bevestigt.
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