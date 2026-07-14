WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

Spanje staat in de finale van het WK na een zakelijke zege tegen Frankrijk. La Roja haalde niet eens zijn allerhoogste niveau, maar had genoeg aan enkele Franse fouten en een volwassen prestatie om met 0-2 door te stoten.

Spanje en Frankrijk keken elkaar dinsdagavond in de ogen tijdens de halve finale van het WK. Het affiche zorgde voor veel hype, aangezien het om de twee best spelende landen van het tornooi ging. Onze zuiderburen waren voor de wedstrijd licht favoriet, maar kondn die verwachtingen niet meteen inlossen op het veld.

Spanje neemt controle in handen

De Spanjaarden konden de wedstrijd al vroeg in handen nemen met heel wat balbezit. Na een kwartier spelen kwam Michael Olise al eens heel goed weg. De aanvaller ging met zijn studs door op de enkel van Rodri en kreeg er zelfs geen kaart voor.

Het niveau van de wedstrijd, en voornamelijk Frankrijk, lag opvallend laag. We zagen niet dezelfde ploeg als in de voorbije wedstrijden. Na zo'n 20 minuten spelen werd het nog een pak erger voor Didier Deschamps en zijn troepen. Lucas Digne wou een bal wegwerken, maar trapte vol op Lamine Yamal. De bal ging meteen op de stip en Oyarzabal pakte het cadeautje op heerlijke wijze uit. Maignan was kansloos.

Frankrijk zet er weinig tegenover

Het ging van kwaad naar erger bij Frankrijk. Na een halfuur spelen moest verdediger William Saliba de strijd staken, hij werd vervangen door Maxence Lacroix. Spanje kreeg nog kansen om zijn voorsprong uit te breiden, maar we gingen met een 0-1-tussenstand rusten.

Ook na de rust draaide het vierkant bij Frankrijk, niet dat Spanje fantastisch was. Maar La Roja was wél op de afspraak en kon kort voor het uur de 0-2 scoren. Pedro Porro kwam plots oog in oog met Maignan en twijfelde niet. Twee minuten later was het opnieuw prijs, alleen telde het niet. Lamine Yamal scoorde vanuit buitenspel.





Spanje eerste finalist van het WK

Frankrijk probeerde wel, maar kon er niets tegenover zetten. De score bleef onveranderd, waardoor Spanje met 0-2 won, zonder al te veel problemen. Zij komen in de finale uit tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. België blijft het enige land dat kon score tegen Spanje op dit tornooi.