WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Spanje staat in de finale van het WK na een zakelijke zege tegen Frankrijk. La Roja haalde niet eens zijn allerhoogste niveau, maar had genoeg aan enkele Franse fouten en een volwassen prestatie om met 0-2 door te stoten.

Spanje en Frankrijk keken elkaar dinsdagavond in de ogen tijdens de halve finale van het WK. Het affiche zorgde voor veel hype, aangezien het om de twee best spelende landen van het tornooi ging. Onze zuiderburen waren voor de wedstrijd licht favoriet, maar kondn die verwachtingen niet meteen inlossen op het veld.

Spanje neemt controle in handen

De Spanjaarden konden de wedstrijd al vroeg in handen nemen met heel wat balbezit. Na een kwartier spelen kwam Michael Olise al eens heel goed weg. De aanvaller ging met zijn studs door op de enkel van Rodri en kreeg er zelfs geen kaart voor. 

Het niveau van de wedstrijd, en voornamelijk Frankrijk, lag opvallend laag. We zagen niet dezelfde ploeg als in de voorbije wedstrijden. Na zo'n 20 minuten spelen werd het nog een pak erger voor Didier Deschamps en zijn troepen. Lucas Digne wou een bal wegwerken, maar trapte vol op Lamine Yamal. De bal ging meteen op de stip en Oyarzabal pakte het cadeautje op heerlijke wijze uit. Maignan was kansloos.

Frankrijk zet er weinig tegenover

Het ging van kwaad naar erger bij Frankrijk. Na een halfuur spelen moest verdediger William Saliba de strijd staken, hij werd vervangen door Maxence Lacroix. Spanje kreeg nog kansen om zijn voorsprong uit te breiden, maar we gingen met een 0-1-tussenstand rusten.

Ook na de rust draaide het vierkant bij Frankrijk, niet dat Spanje fantastisch was. Maar La Roja was wél op de afspraak en kon kort voor het uur de 0-2 scoren. Pedro Porro kwam plots oog in oog met Maignan en twijfelde niet. Twee minuten later was het opnieuw prijs, alleen telde het niet. Lamine Yamal scoorde vanuit buitenspel.

Spanje eerste finalist van het WK

Frankrijk probeerde wel, maar kon er niets tegenover zetten. De score bleef onveranderd, waardoor Spanje met 0-2 won, zonder al te veel problemen. Zij komen in de finale uit tegen de winnaar van Engeland-Argentinië. België blijft het enige land dat kon score tegen Spanje op dit tornooi.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Frankrijk
Spanje

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Halve Finales
Frankrijk Frankrijk 0-2 Spanje Spanje
Engeland Engeland 21:00 Argentinië Argentinië

Nieuwste reacties

Swakke25 Swakke25 over 'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren' Andreas2962 Andreas2962 over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos Venom#13 Venom#13 over Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen Meut Meut over Rudi Garcia op weg naar de uitgang? Zijn toekomst lijkt al langer beslist RememberLierse RememberLierse over Frankrijk - Spanje: 0-2 Eldonte Eldonte over Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken Venom#13 Venom#13 over Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois Venom#13 Venom#13 over Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski sven123 sven123 over OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten sven123 sven123 over Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved