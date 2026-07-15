Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

KRC Genk verraste dinsdag met de komst van Jess Thorup. Genk haalde op die manier een trainer terug die de club en competitie al goed kent. Toch is het een opvallende keuze, aangezien hij de Limburgers in 2020 al na vijf wedstrijden verliet.

Na het plotse vertrek van Nicky Hayen naar Burnley moest Racing Genk snel schakelen. Ook T2 Johan Van Rumst vertrok, waardoor de voorbereiding plots heel wat onzekerheid kreeg. Met Thorup kiest Genk nu voor iemand die weinig uitleg nodig heeft over de club, de competitie en de verwachtingen.

​Genk kiest voor ervaring

Head of Football Dimitri de Condé legt uit waarom Racing opnieuw bij de Deense trainer is uitgekomen. "Jess is een coach met ervaring en een duidelijke voetbalvisie. Hij kent onze club, hij kent de Belgische competitie en hij weet wat het is om prijzen te pakken", vertelde hij op de clubwebsite.

Voor Genk is dat belangrijk na een teleurstellend seizoen. De club haalde de Champions' Play-offs niet en greep ook naast Europees voetbal. De nieuwe trainer moet dus snel opnieuw richting geven aan de groep.

"We hebben deze zomer sterk geïnvesteerd in de omkadering rond onze spelersgroep", gaat De Condé verder. “Met Jess halen we een coach binnen die op dat fundament kan bouwen en het kan vertalen in resultaten."