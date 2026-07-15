D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2893

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co, al zeiden we dat twee weken geleden ook al een keer. Vindt Gheysens het nodige geld om Antwerp te houden, of komt er een verkoop? Een akkoord is in de maak en de beslissing lijkt gevallen ... Of komt er nog een wending?

Het wordt een beslissende dag op De Bosuil. D-day voor Paul Gheysens en co (bis). Het was begin dit jaar al heel lang wachten op onder meer de jaarrekening van Royal Antwerp FC. Ondertussen is duidelijk geworden hoe de club ervoor staat. En ook wat de toekomst zou kunnen gaan brengen voor The Great Old. Tijd om knopen door te hakken.

Het verlies van Antwerp bleek begin 2026 met de jaarrekening van vorig seizoen beperkt tot een dik half miljoen euro, toch veel beter dan het jaar ervoor toen twaalf miljoen euro verlies werd geleden. Antwerp bleef echter zoeken naar extra investeerders, zeker gezien de cashflownoden die er nog altijd waren of zijn bij Paul Gheysens en diens bouwbedrijf Ghelamco.

Lost Paul Gheysens de problemen op bij Antwerp?

"Er zijn verkennende gesprekken opgestart met potentiële nieuwe investeerders. Die gesprekken hebben als doel bijkomende middelen ter beschikking stellen die de continuïteit van de vennootschap kunnen waarborgen", klonk het in het rapport.

Het Britse hefboomfonds Fasanara verstrekte twee jaar geleden een lening van 35 miljoen euro aan Goala, de besloten vennootschap waarmee Paul Gheysens samen met zijn zoon Michael in het bestuur zit en waarmee hij destijds de aandelen van stamnummer 1 verwierf. In ruil vroeg Fasanara de aandelen van de club in onderpand.

Corner bottom left
AI generated

Normaal gezien moest er op 30 juni al tien miljoen euro terugbetaald worden aan Fasanara, maar Gheysens en co kregen wat uitstel. De club is dus nog niet in handen van het hefboomfonds, maar een oplossing kon en mag niet langer uitblijven.

De nieuwe deadline van Fasanara, die dinsdag om middernacht verstreek, werd niet gehaald - er was opnieuw uitstel gevraagd en gekregen. “Er moeten nog details uitgeklaard worden, akkoord pas ten vroegste woensdag”, weet Gazet van Antwerpen daarover. Zij weten ook dat een akkoord nakend is. Dat akkoord zou een principe-akkoord zijn en op woensdag naar buiten komen. Het lijkt erop dat de groep Vandenhaute - Alderweireld het heeft gehaald.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

09:30
DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

09:00
DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

08:30
2
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
2
WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

08:45
1
'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

08:00
Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

07:00
1
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
10
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
1
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
2
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
7
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
4
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
2
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
1
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
8
Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

14:30
18
"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

14:00
1
Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

13:30
7
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
10
Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

13:00
1
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
33
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
2
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

11:11

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen mag" Soloria Soloria over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Goro Goro over Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk filip.dhose filip.dhose over DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis Svédél Svédél over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos LD 007 LD 007 over Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller Kevin DB Kevin DB over Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest Noobjectivepress Noobjectivepress over Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste Goro Goro over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved