De derde helft Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen"
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Ruben Van Gucht was deze week te gast in Vandaag Inside Oranje en dat gaan we geweten hebben. Hij pakte uit met een stevige ontboezeming over zijn huwelijk én had ook wat te zeggen over de vrouwen in zijn leven. Ondertussen heeft ook Charlotte Van Looy zich gemengd in de debatten.

Van Gucht gaf in het programma een primeur weg: “Ik ben op dit moment niet getrouwd voor alle duidelijkheid.” Daardoor gaf hij impliciet toe dat aan zijn huwelijk met Blanka Vlasic wel degelijk een einde is gekomen – daarover waren al langer dan vandaag allerhande geruchten.

Er is natuurlijk wel nog Valentine Besard, die ook in het publiek zat tijdens de show en achteraf sprak over haar relatie met Van Gucht. Zelf gelooft ze eerder in monogamie en ze heeft een andere mindset daarin dan Van Gucht. 

Ruben Van Gucht wordt binnenkort vader samen met Charlotte Van Looy

Zelf heeft ze dan ook geen andere vriendjes naast Van Gucht, want ze heeft aan de televisiepresentator duidelijk genoeg. Ondertussen verwacht Van Gucht samen met Charlotte Van Looy een kindje - de blonde god heeft al een kindje Mondo bij Blanka Vlasic.

Besard mag in principe wel seks hebben met andere mannen, maar kiest ervoor dat niet te doen. Dat ligt bij Van Looy dan toch iets of wat anders. "Natuurlijk mag ik seks hebben met andere mannen. Vorig jaar heb ik er twee keer gebruik van gemaakt", is ze duidelijk in Het Nieuwsblad daarover.

Hardnekkig eerlijk en open zijn

"Het was met twee mannen die ik al lang ken. Ik moet iets voelen voor ik seks kan hebben. Bij mannen is dat anders. Ruben vindt zijn vriendinnen natuurlijk leuk, ze betekenen iets voor hem, hij mist ze soms en ziet hen zelfs graag. Maar onze grens ligt bij het verliefd worden. Niemand mag een bedreiging vormen voor onze relatie."

“Wij hebben beslist hardnekkig eerlijk en open te zijn. Ik heb veel meer bewondering voor mannen die voor hun verlangens uitkomen, dan voor een man die als de dood is dat zijn vrouw het parfum van zijn minnares zou ruiken. Dàt zijn pas laffe venten.”

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
De derde helft

Meer nieuws

EXCLUSIEF: Nicky Hayen moet meteen ferme domper slikken

EXCLUSIEF: Nicky Hayen moet meteen ferme domper slikken

18:20
WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

18:00
Tegen zijn zin: Zeno Debast doorbreekt de stilte na WK in de schaduw

Tegen zijn zin: Zeno Debast doorbreekt de stilte na WK in de schaduw

17:40
2
Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: waat denkt u? Analyse

Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: waat denkt u?

17:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/07: Duku

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/07: Duku

15:40
DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

15:40
'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A'

'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A'

15:00
1
Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"

Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"

14:20
8
Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België

Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België

13:40
'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

13:00
11
Verrassend: 'Anderlecht wil shoppen bij Mönchengladbach'

Verrassend: 'Anderlecht wil shoppen bij Mönchengladbach'

12:30
4
'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

12:00
4
Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"

Nieuwe knaltransfer in JPL? "Hij lijkt best wel op Sven Kums"

11:20
Amadou Onana breekt de stilte

Amadou Onana breekt de stilte

10:40
1
Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...

Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ...

10:00
17
'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'

'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje'

09:30
8
Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"

Stijnen hard voor Garcia: "Schromelijke fout, een blunder, reden tot ontslag van de coach"

09:00
10
Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?

Laatste twee kwartfinales leveren twee keer controverse op: krijgt dit een staartje?

08:30
10
Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK

Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK

07:00
28
Na drie oefenzeges slaat Standard een nieuwe richting in Interview

Na drie oefenzeges slaat Standard een nieuwe richting in

06:30
'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

'AS Roma zet eerste stap voor Rode Duivel met bod van 30 miljoen'

23:00
1
Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder

22:30
11
Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

Premier League-clubs denken aan Charles De Ketelaere: Atalanta plakt héél stevig prijskaartje

22:00
3
KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

KV Mechelen wilt shoppen in eigen land en heeft verdediger op het oog

21:30
2
MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

MARCA zet mooi gebaar van Courtois na WK-uitschakeling in de kijker

21:00
Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

Brandon Mechele sluit WK af met prachtig nieuws

20:07
3
Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

Rode Duivels reageren massaal na WK-exit: één gevoel overheerst

19:50
2
Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

Antwerp verliest van Duitse tweedeklasser en ziet speler uitvallen

19:05
1
Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

Spaanse media zijn opvallend scherp over België na uitschakeling

11/07
Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

Doorbraak in transferdossier: Club Brugge en FC Barcelona bereiken akkoord

11/07
Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

Hein Vanhaezebrouck denkt te weten waarom Garcia Courtois wisselde

11/07
9
Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

Rudi Garcia wacht spannend verdict van de voetbalbond

11/07
2
Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

Voetbalwereld in diepe rouw: Zuid-Afrikaanse WK-speler plots overleden

11/07
Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

Club Brugge en KRC Genk krijgen tik in oefenwedstrijden, KAA Gent haalt stevig uit

11/07
Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

Anderlecht wint tegen NEC, maar Vitor Bruno krijgt ook duidelijke waarschuwing

11/07
3
Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

Transfernieuws en Transfergeruchten 11/07: Said - Trouillet - Kechta

11/07

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Kwart Finales
Frankrijk Frankrijk 2-0 Marokko Marokko
Spanje Spanje 2-1 België België
Noorwegen Noorwegen 1-2* Engeland Engeland
Argentinië Argentinië 3-1* Zwitserland Zwitserland

Nieuwste reacties

Don Vito - free Shaky Don Vito - free Shaky over Tegen zijn zin: Zeno Debast doorbreekt de stilte na WK in de schaduw Eldonte Eldonte over Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: waat denkt u? Albert Dupont Albert Dupont over L'autre raison de la sortie de Thibaut Courtois ? "J'ose espérer que ça a joué" Sedona Sedona over Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ... Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt" JaKu JaKu over 'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A' JaKu JaKu over Hein Vanhaezebrouck maakt standpunt over Rudi Garcia glashelder Luc Vandenberghe Luc Vandenberghe over Enorme verandering op komst? Infantino doet opvallende uitspraak over de toekomst van het WK CringeMedia CringeMedia over 'KRC Genk breekt sowieso transferrecord, maar wil NOG meer voor goudhaantje' jeffzie151 jeffzie151 over Westerlo blijft cashen: tweede uitgaande toptransfer op één dag Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved