Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen"

Ruben Van Gucht was deze week te gast in Vandaag Inside Oranje en dat gaan we geweten hebben. Hij pakte uit met een stevige ontboezeming over zijn huwelijk én had ook wat te zeggen over de vrouwen in zijn leven. Ondertussen heeft ook Charlotte Van Looy zich gemengd in de debatten.

Van Gucht gaf in het programma een primeur weg: “Ik ben op dit moment niet getrouwd voor alle duidelijkheid.” Daardoor gaf hij impliciet toe dat aan zijn huwelijk met Blanka Vlasic wel degelijk een einde is gekomen – daarover waren al langer dan vandaag allerhande geruchten.

Er is natuurlijk wel nog Valentine Besard, die ook in het publiek zat tijdens de show en achteraf sprak over haar relatie met Van Gucht. Zelf gelooft ze eerder in monogamie en ze heeft een andere mindset daarin dan Van Gucht.

Ruben Van Gucht wordt binnenkort vader samen met Charlotte Van Looy

Zelf heeft ze dan ook geen andere vriendjes naast Van Gucht, want ze heeft aan de televisiepresentator duidelijk genoeg. Ondertussen verwacht Van Gucht samen met Charlotte Van Looy een kindje - de blonde god heeft al een kindje Mondo bij Blanka Vlasic.

Besard mag in principe wel seks hebben met andere mannen, maar kiest ervoor dat niet te doen. Dat ligt bij Van Looy dan toch iets of wat anders. "Natuurlijk mag ik seks hebben met andere mannen. Vorig jaar heb ik er twee keer gebruik van gemaakt", is ze duidelijk in Het Nieuwsblad daarover.

Hardnekkig eerlijk en open zijn

"Het was met twee mannen die ik al lang ken. Ik moet iets voelen voor ik seks kan hebben. Bij mannen is dat anders. Ruben vindt zijn vriendinnen natuurlijk leuk, ze betekenen iets voor hem, hij mist ze soms en ziet hen zelfs graag. Maar onze grens ligt bij het verliefd worden. Niemand mag een bedreiging vormen voor onze relatie."





“Wij hebben beslist hardnekkig eerlijk en open te zijn. Ik heb veel meer bewondering voor mannen die voor hun verlangens uitkomen, dan voor een man die als de dood is dat zijn vrouw het parfum van zijn minnares zou ruiken. Dàt zijn pas laffe venten.”