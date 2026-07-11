“Hollywood-ster”: Ruben Van Gucht wordt aangepakt en komt met bom over huwelijk

Ruben Van Gucht was te gast in Vandaag Inside Oranje en dat gaan we geweten hebben. Tijdens de show maakte hij al veel indruk met zijn uitspraken en ook achteraf was er heel wat te doen over de zaak.

Johan Derksen nam het woord tijdens de aflevering tegen Van Gucht: “Je krijgt natuurlijk een etiket en ik heb al zoveel etiketten, dus ik laat het maar zo. Maar mag ik een week in jouw plaats. Ik wou dat ik dat kon”, kon er een lachje af al vragend.

Ruben Van Gucht is niet meer getrouwd met Blanka Vlasic

Waarop Van Gucht ook een primeur gaf: “Ik ben op dit moment niet getrouwd voor alle duidelijkheid.” Daardoor gaf hij impliciet toe dat aan zijn huwelijk met Blanka Vlasic wel degelijk een einde is gekomen – daarover waren al langer dan vandaag allerhande geruchten. Er is natuurlijk wel nog Charlotte Van Looy en dus ook Valentine Besard, die ook in het publiek zat.

Een dag later kwam men in het programma terug op de zaak: “Wat een mafkees is dat”, aldus sportmarketeer Chris Woerts. “Hij zit wat stoer te doen over zijn drie vrouwen, dus ik vond het een beetje onpasselijk. Neen, ik ben niet jaloers. Dat meisje (Valentine Besard) zat er ook een beetje sneu bij.”

Johan Derksen vindt Ruben Van Gucht een Hollywood-ster

René van der Gijp reageerde ook: “Hij is er natuurlijk zelf over begonnen. Ik zou het voor mezelf houden, want het is een situatie die 95 procent van de mensen niet kan begrijpen. Hij kan wel wat, echt wel. Buiten die vrouwen houdt heel België zich wel met hem bezig.”



Johan Derksen: “Hij vindt zichzelf een Hollywood-ster. Als zo’n meisje je dochter is en je zit als moeder naar je dochter te kijken, waarbij haar vriend die dubbel zo oud is zit te zeggen dat hij hier en daar nog wat af neukt, dan ga je je als moeder toch ook wel zorgen maken denk ik.”