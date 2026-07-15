DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

Club Brugge is op zoek naar extra aanwinsten met oog op de toekomst. Ze moeten dan ook rekening houden met een aantal vertrekkers. Ook aan de mouw van Tresoldi wordt naarstig getrokken en dus hebben ze nu met Andrej Vasovic alvast een opvolger aangetrokken voor de nodige miljoenen.

"Andrej Vasovic tekent een contract tot 2030 bij Blauw-Zwart. De 18-jarige Zwitsers-Servische centrumspits maakt de overstap van FC Luzern naar Club", opent Club Brugge een persbericht op de webstek van blauw-zwart over de komst van Vasovic.

"Vasovic genoot zijn jeugdopleiding bij FC Baar, Zug 94 en FC Luzern. Sinds zijn overstap naar FC Luzern doorliep hij alle jeugdreeksen van de Zwitserse club. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller 22 keer in actie voor het eerste elftal van FC Luzern in de Zwitserse Super League."

Club Brugge geeft Andrej Vasovic een vierjarig contract op Jan Breydel

"Daarin scoorde hij zes doelpunten en was hij goed voor één assist. In de Swiss Cup speelde Vasovic drie wedstrijden, waarin hij één keer tot scoren kwam en één assist afleverde. Daarnaast kwam hij ook uit voor de U21 van FC Luzern in de Promotion League, waar hij in negen wedstrijden vijf doelpunten maakte en twee assists gaf."



"Op internationaal niveau komt Vasovic momenteel uit voor de U19 van Zwitserland. De aanvaller maakte in september 2025 zijn debuut voor de nationale jeugdploeg en wist daarbij meteen te scoren in een oefeninterland tegen de U18 van Canada. Vasovic tekent een contract tot 2030 bij Blauw-Zwart. Welkom bij Club, Andrej!"

Club Brugge gaat opnieuw de Zwitserse toer op

De voorbije jaren is Zwitserland een leuk lang gebleken voor Club Brugge. Denk maar aan de poen die ze gepakt hebben met Ardon Jashari. Met Andrej Vasovic willen ze dezelfde weg opgaan. Momenteel is zijn waarde volgens Transfermarkt 1,5 miljoen euro.



Blauw-zwart zou zo'n zes miljoen euro hebben betaald en het mikt erop de speler binnen enkele jaren met een flinke meerwaarde te verkopen. De spits zal met het nummer 77 aan de bak gaan bij Club Brugge, zo blijkt uit de voorstelling via de sociale media.