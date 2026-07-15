WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek
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Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Grappig momentje op het groot scherm in Leuven
De Rode Duivels zijn ondertussen opnieuw in eigen land. De kwartfinale tegen Spanje was bijzonder spannend te noemen en de Spanjaarden hebben ondertussen ook bewezen dat ze een heel goed team zijn. Tot op heden kregen ze nog maar één doelpunt binnen.
Dat doelpunt dat ze binnen kregen was er bovendien eentje van de Belgen. Tijdens de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Spanje zaten de supporters in Leuven overigens even zonder beeld op een groot scherm. De televisie was er namelijk uitgevallen, omdat iemand niet tijdig reageerde op de slaapstand. Dat leverde de nodige hilariteit op onder de fans, die zelf gingen aftellen.
Frankrijk heeft het meeste spelers op het WK opgeleid
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om hier en daar wat statistieken onder de loep te nemen. Daarbij ook onder meer het land waar de meeste spelers zijn opgeleid richting dit WK. Het CIES Football Observatory heeft daar een statistiek van gemaakt.
Frankrijk zwaait de plak met liefst 102 actieve spelers die voor het WK geselecteerd waren en vooral zijn opgeleid in het land. Daarmee troeven ze Nederland met 66 spelers vlotjes af. Daarna komen Engeland (55), Duitsland (49) en Spanje (40). België staat op een knappe zesde plaats met 38 spelers en troeft zo onder meer Portugal nog nipt af.
Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
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