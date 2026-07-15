WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het WK is volop bezig. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.