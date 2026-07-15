'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

Het is Club Brugge menens in de strijd om versterking. Daarbij zijn ze nu ook in de Premier League aangekomen, want ze zouden wel wat zien in Ben Broggio van Aston Villa. Toptalentjes weghalen uit Engeland? Het zou een nieuwe stap zijn voor blauw-zwart.

Club Brugge lijkt deze zomer heel wat topspelers te gaan verliezen. Er wordt aan de mouw getrokken van Christos Tzolis, Nicolo Tresoldi, Joel Ordonez, Raphael Onyedika, Joaquin Seys en diverse andere spelers van blauw-zwart.

Bovendien vertrok Aleksandar Stankovic al voor 23 miljoen euro terug naar Internazionale. Yann Sommer van zijn kant werd transfervrij in huis gehaald. Met het gekregen geld, de meer dan honderd miljoen euro die mogelijk nog zal gevangen worden én de inkomsten uit de Champions League kan blauw-zwart zelf ook uithalen op de transfermarkt.

Grote deals sluiten met Premier League een optie?

De tijd waarin spelers van maximaal vijf miljoen euro werden gehaald? Die lijkt voorbij. Deals van zes miljoen euro waren vorig seizoen schering en inslag, nu mag verwacht worden dat ze op Jan Breydel zelfs nog een stapje verder kunnen gaan.

Terwijl de bouw van het stadion ook steeds dichterbij komt, hebben ze nu ook hun interesse laten blijken in Ben Broggio. Mark McAdam van Sky Sports laat weten dat blauw-zwart een van de ploegen is die hem in huis willen gaan halen.

Huurdeal of definitieve oplossing?

Ook de Bolton Wanderers zouden hem graag in huis halen, mogelijk op huurbasis voor een jaartje en niet als definitieve transfer bovendien. De 19-jarige winger heeft een transferwaarde van 400.000 euro via Transfermarkt en staat te boek als een groot talent.





Vorig seizoen werd hij al eens een paar maanden uitgeleend aan Falkirk in Schotland en daar maakte hij wel indruk met vijf goals en twee assists in veertien wedstrijden voor de Schotse ploeg. Daardoor lijkt hij wel een speler waar snel meerwaarde kan op gevonden worden, al is niet meteen de bedoeling dat Aston Villa hem definitief laat gaan.