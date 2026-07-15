DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

OH Leuven wil zich volop gaan versterken deze zomer. Daarmee willen ze opnieuw een stapje zetten richting de toekomst. Daarbij is er ook een nieuwe deal getroffen met Shin Yamada. Hij komt op huurbasis naar het King Power @ Den Dreef in Leuven.

"De 26-jarige Shin Yamada begon zijn professionele carrière bij Kawasaki Frontale, een club uit de Japanse J1 League. Bij Kawasaki Frontale scoorde Yamada maar liefst 32 doelpunten en gaf hij 9 assists in 122 wedstrijden. Hij won er het kampioenschap, de beker en de Supercup."

"Het leverde hem een mooie transfer op naar Celtic FC. Bij de Schotse topclub speelde Yamada elf wedstrijden, maar scoren lukte niet. Tijdens de winter werd de Japanse aanvaller verhuurd aan Preussen Münster en daar vond Yamada opnieuw zijn neus voor doelpunten."

OH Leuven haalt Shin Yamada op huurbasis naar het King Power @ Den Dreef

"Hij maakte in Duitsland drie goals in tien wedstrijden. Nu komt Shin Yamada naar Leuven. Hij wordt gehuurd voor één seizoen", opende OH Leuven een persbericht op de eigen webstek. Daarmee is duidelijk dat ze een topper in huis hebben gehaald of minstens de indruk hebben dat het zo is.

2️⃣0️⃣ | 𝗢𝗛 𝗟𝗲𝘂𝘃𝗲𝗻 ▫️ Shin Yamada pic.twitter.com/D7NiiGX8NA — OH Leuven (@OHLeuven) July 15, 2026

“Shin Yamada is een Japans international die net niet de WK-selectie heeft gehaald. We volgen hem sinds hij samen met Ominami bij Kawasaki speelde, maar toen was hij onhaalbaar. Bij Celtic FC kreeg hij niet veel speelmogelijkheden, dus nu was er wel een kans om hem te halen en we hebben dan ook niet getwijfeld."





OH Leuven in de wolken met komst van nieuwe Japanner

"Yamada is een speler met een goeie loopactie, hij kiest goed positie en scoort makkelijk een doelpunt. Hij heeft exact het profiel dat we zochten,” aldus een tevreden Sportief Directeur Gyorgy Csepregi op de officiële Leuvense kanalen.

En ook Yamada zelf is heel gelukkig. "Ik ben blij en in de wolken om hier te zijn. Deze club is goed voor mij en ik kan niet wachten om er aan te beginnen. Ik had een goed gevoel bij hun project en hun manier van spelen."