DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 2 reacties
DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 507

OH Leuven wil zich volop gaan versterken deze zomer. Daarmee willen ze opnieuw een stapje zetten richting de toekomst. Daarbij is er ook een nieuwe deal getroffen met Shin Yamada. Hij komt op huurbasis naar het King Power @ Den Dreef in Leuven.

"De 26-jarige Shin Yamada begon zijn professionele carrière bij Kawasaki Frontale, een club uit de Japanse J1 League. Bij Kawasaki Frontale scoorde Yamada maar liefst 32 doelpunten en gaf hij 9 assists in 122 wedstrijden. Hij won er het kampioenschap, de beker en de Supercup."

"Het leverde hem een mooie transfer op naar Celtic FC. Bij de Schotse topclub speelde Yamada elf wedstrijden, maar scoren lukte niet. Tijdens de winter werd de Japanse aanvaller verhuurd aan Preussen Münster en daar vond Yamada opnieuw zijn neus voor doelpunten."

OH Leuven haalt Shin Yamada op huurbasis naar het King Power @ Den Dreef

"Hij maakte in Duitsland drie goals in tien wedstrijden. Nu komt Shin Yamada naar Leuven. Hij wordt gehuurd voor één seizoen", opende OH Leuven een persbericht op de eigen webstek. Daarmee is duidelijk dat ze een topper in huis hebben gehaald of minstens de indruk hebben dat het zo is.

“Shin Yamada is een Japans international die net niet de WK-selectie heeft gehaald. We volgen hem sinds hij samen met Ominami bij Kawasaki speelde, maar toen was hij onhaalbaar. Bij Celtic FC kreeg hij niet veel speelmogelijkheden, dus nu was er wel een kans om hem te halen en we hebben dan ook niet getwijfeld."

OH Leuven in de wolken met komst van nieuwe Japanner

"Yamada is een speler met een goeie loopactie, hij kiest goed positie en scoort makkelijk een doelpunt. Hij heeft exact het profiel dat we zochten,” aldus een tevreden Sportief Directeur Gyorgy Csepregi op de officiële Leuvense kanalen.

En ook Yamada zelf is heel gelukkig. "Ik ben blij en in de wolken om hier te zijn. Deze club is goed voor mij en ik kan niet wachten om er aan te beginnen. Ik had een goed gevoel bij hun project en hun manier van spelen."

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Shinji Yamada

Meer nieuws

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

"Die schurk stelt die vraag alleen maar dáárvoor": gespannen moment rond KDB in Napels

09:30
DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

DONE DEAL: Club Brugge stelt nieuwe miljoenenaanwinst voor

09:00
WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

WK-LIVE 15/7: Frankrijk hét opleidingsland bij uitstek

08:45
1
'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

'Club Brugge mikt hoog en wil winger ophalen in Premier League'

08:00
D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren

07:30
1
Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest

07:00
1
WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos

22:59
10
'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

'Dit bedrag gaat Toby Alderweireld in Antwerp investeren'

22:02
2
Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk

22:30
1
Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

Thorup liet Genk in 2020 zitten na 5 wedstrijden: dit heeft hij er nu over te zeggen

21:30
Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

Transferdossier van Arthur Theate komt in stroomversnelling

21:20
1
'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

'Keizer' Infantino wankelt: opvallende coalitie wil FIFA-baas ten val brengen

20:40
2
Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

Balogun doorbreekt eindelijk de stilte na veelbesproken WK-rel

20:35
2
OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

OFFICIEEL: KRC Genk stelt nieuwe trainer voor

19:12
7
OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

OFFICIEEL: Manchester United stelt Youri Tielemans voor, die meteen reageert op toptransfer

20:02
OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

OFFICIEEL: KAA Gent casht stevig, aanvaller levert miljoenen op

19:50
5
Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

Alles wat je moet weten over Yann Sommer: de redding die de wereld rond ging en één nadeel dat hij overwon

19:00
"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

"Linkse deugneuzen": Sarina Wiegman geen bondscoach, Tom Saintfiet met 'sollicitatie'

19:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

Transfernieuws en Transfergeruchten 14/07: Nga Kana - Oularé - Drammeh

17:29
Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste

17:30
4
Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje

18:00
2
OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

OFFICIEEL : Sporting Anderlecht verlengt het contract van één van zijn toptalenten

17:29
2
Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

Anderlecht wil hem weer uitlenen/verkopen: beloftevolle verdediger maakt geen deel meer uit van de plannen

17:00
1
DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

DONE DEAL: Club Brugge 'wins' en legt ex-Genkie langer vast

16:30
4
Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

Gekocht voor 40 miljoen, nu staat Rode Duivel voor exit van amper 4 miljoen euro

16:00
Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

Wel heel verrassende transfer: Obbi Oulare is weer voetballer

15:30
2
OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

OFFICIEEL: Leandro Trossard maakt plaats voor Tzolis

15:07
5
Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

Waarom Youri Tielemans dé sleutelfiguur wordt bij Manchester United om weer titels te pakken

15:00
8
Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

Anderlecht heeft nu één topprioriteit op transfermarkt: dit zoekt Antoine Sibierski

14:30
18
"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

"Spanje is de topfavoriet" - Riedeltje Deschamps wordt op ongeloof en hoongelach onthaald

14:00
1
Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller

13:30
7
Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

Twee jaar geleden nog bij Westerlo... nu verkocht voor maar liefst 54 miljoen euro (!)

13:00
1
Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

Verhaal wordt nog pijnlijker voor Rudi Garcia: Real Madrid komt met nieuws over blessure Courtois

12:30
33
Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

Totale ommekeer bij promovendus Beveren: stekker wordt eruit getrokken

11:30
2
Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

Verrassing: Thomas Meunier niet naar Valencia, wel naar de Premier League

11:48
10
Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

Opvallend vertrek bij KAA Gent zorgt voor heel wat commotie: supporters begrijpen beslissing niet

11:11

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 1

Play-off 2

 Speeldag 1

Play-off 3

 Speeldag 1

Nieuwste reacties

Caesar Cyriel Caesar Cyriel over Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen mag" Soloria Soloria over D-Day voor Antwerp (bis): akkoord nakend, dit gaat er gebeuren Goro Goro over Balogun-rel krijgt opvallend nieuw hoofdstuk filip.dhose filip.dhose over DONE DEAL: OH Leuven haalt spelmaker met veel adelbrieven in huis Svédél Svédél over WK heeft eerste finalist: Spanje laat Frankrijk kansloos LD 007 LD 007 over Zo goed als rond: Standard legt miljoenen op tafel voor nieuwe aanvaller Kevin DB Kevin DB over Dimitri de Condé legt uit waarom Genk opnieuw voor Thorup kiest Noobjectivepress Noobjectivepress over Aanwinst van 15 miljoen euro bij promovendus Lommel: en dat is niet de laatste Goro Goro over 'Code donkerrood: ook AS Roma klopt aan bij Club Brugge' jawaddedadde jawaddedadde over Anderlecht profiteert tien jaar later nog mee: Tielemans-transfer brengt miljoenen in het laatje Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved