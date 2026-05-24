Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
| 9 reacties
Foto: © photonews

Royal Antwerp FC sloot zijn seizoen gisteren af met een 2-0-zege tegen KVC Westerlo. Gaat de Great Old door met Faris Haroun? Zelf wilde de voormalige voetballer er niet veel over zeggen.

Antwerp nam gisteren afscheid van enkele pionnen. Janssen, Kerk, Praet, Van den Bosch en Corbanie verlaten de Bosuil en zoeken andere oorden op. Ze werden voor de wedstrijd bedankt voor bewezen diensten.

Haroun was tevreden

Faris Haroun stond opnieuw langs de zijlijn bij Antwerp. Hij nam over na het ontslag van Joseph Oosting en was opgetogen over de wedstrijd tegen de Kemphanen. "Ik ben heel tevreden", werd Haroun geciteerd door Sporza.

"We wilden de wedstrijd voor onszelf en de supporters zo goed mogelijk afwerken, en op deze manier afscheid nemen van de spelers die zo belangrijk waren voor de club, maakt de avond nog mooier", vindt hij.

Haroun wil het seizoen rustig evalueren

"Het waren jongens die ik ook als speler heb gekend, dus dat was zeker emotioneel. Nu gaan we het seizoen rustig evalueren, vanavond was vooral genieten." Blijft hij aan als T1? "We gaan wel zien wat mijn rol wordt in de toekomst", blijft Haroun op de oppervlakte.

Met Haroun zou Antwerp alvast iemand aanstellen die het huis door en door kent. Hij speelde meer dan 150 wedstrijden voor de Great Old en is ook sinds enkele jaren aan de club verbonden als onder meer trainer van het tweede elftal, assistent en nu (voor de tweede keer als) interimtrainer.

🎥"Het lukte maar net": Simon Mignolet had afscheid bij Club Brugge bijna gemist

"Ik hoorde El Ouahdi schreeuwen": recordman van Genk getuigt Reactie

Dit zei Wouter Vrancken na zijn laatste wedstrijd bij STVV

Vincent Janssen spreekt over zijn toekomst en trekt één duidelijke grens

OHL moet vertrek sterkhouder vrezen: "Er is interesse uit Italië"

Gent-coach De Mil onthoudt positieve zaken van de play-offs, maar zegt wat beter moet tegen Racing Genk

Afscheid van Mignolet stond centraal: Club Brugge geeft landstitel met forfaitzege tegen KAA Gent extra glans

🎥 Kippenvel: met indrukwekkende erehaag zwaait Club Brugge Simon Mignolet uit

Heeft Antwerp er een nieuw lichtpunt bij? Talent maakt indruk bij debuut op de Bosuil

KV Mechelen grijpt naast Europees ticket, Wouter Vrancken krijgt heel mooi afscheid van Stayen

Echtgenote van Simon Mignolet praat over moeilijke periode in carrière: "Het ging wel heel, heel, héél ver"

Werk aan de winkel voor Sibierski: Union SG tikt ontstellend zwak Anderlecht helemaal van de mat

🎥 Einde in mineur voor Thorgan Hazard: rode kaart luidt afscheid in van Anderlecht

'Serie A-topclubs binden de strijd aan voor killer van Club Brugge'

Europa is in de ban van een nieuw voetbalsprookje, mét stevige Belgische inslag

"De zwaarst mogelijke sancties": Pro League belooft Standard, Charleroi én supporters hard aan te pakken

'Joaquin Seys pronkt op lijstje van club die dit seizoen de landstitel won'

Voetbalicoon in binnen- en buitenland: Tessa Wullaert hakt belangrijke knoop door over toekomst

'Julien Duranville aangeboden aan Europese halvefinalist'

"Dan ga je echt te ver": Algemeen directeur van Charleroi verbreekt de stilte na rellen op Sclessin

Anderlecht krijgt signaal van Van der Elst dat hard binnenkomt

Iran heeft de knoop doorgehakt: tegenstander van Rode Duivels voert grote wijziging door voor WK

Van Liverpool tot Club Brugge: Sturridge, De Ketelaere en co. nemen afscheid van Mignolet met warme woorden

Minister van Binnenlandse Zaken reageert duidelijk op zware incidenten op Sclessin

Lommel heeft nog heel grote plannen in de Jupiler Pro League: "Daar neem ik nu geen genoegen meer mee"

Afscheidnemend Antwerp sluit wisselvallig seizoen af met zege tegen Westerlo

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

Voormalige doelman van Anderlecht en Genk kroont zich tot promotieheld in Nederland

STVV heeft nieuwe hoofdtrainer al bijna beet: opvolger van Vrancken snel bekend

Heymans benoemt één cruciale factor die ervoor gezorgd heeft dat Genk toch nog Europa in kan Reactie

Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL

Hans Vanaken en Simon Mignolet komen met duidelijke oproep richting Club-fans

Hayen kritisch ondanks zege: "We gingen opnieuw inzakken" Reactie

LIVE Club Brugge-KAA Gent: Geeft blauw-zwart zijn 20ste titel nog wat extra glans?

Vincent Kompany wil nog wat kwijt over Anderlecht na verloren Croky Cup-finale tegen Union

