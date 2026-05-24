Gaat Antwerp door met Haroun als T1? Dit zegt hij er zelf over

Royal Antwerp FC sloot zijn seizoen gisteren af met een 2-0-zege tegen KVC Westerlo. Gaat de Great Old door met Faris Haroun? Zelf wilde de voormalige voetballer er niet veel over zeggen.

Antwerp nam gisteren afscheid van enkele pionnen. Janssen, Kerk, Praet, Van den Bosch en Corbanie verlaten de Bosuil en zoeken andere oorden op. Ze werden voor de wedstrijd bedankt voor bewezen diensten.

Haroun was tevreden

Faris Haroun stond opnieuw langs de zijlijn bij Antwerp. Hij nam over na het ontslag van Joseph Oosting en was opgetogen over de wedstrijd tegen de Kemphanen. "Ik ben heel tevreden", werd Haroun geciteerd door Sporza.

"We wilden de wedstrijd voor onszelf en de supporters zo goed mogelijk afwerken, en op deze manier afscheid nemen van de spelers die zo belangrijk waren voor de club, maakt de avond nog mooier", vindt hij.

Haroun wil het seizoen rustig evalueren

"Het waren jongens die ik ook als speler heb gekend, dus dat was zeker emotioneel. Nu gaan we het seizoen rustig evalueren, vanavond was vooral genieten." Blijft hij aan als T1? "We gaan wel zien wat mijn rol wordt in de toekomst", blijft Haroun op de oppervlakte.

Lees ook... Trots overheerst bij KVC Westerlo in "beste seizoen ooit qua consistentie"›

Met Haroun zou Antwerp alvast iemand aanstellen die het huis door en door kent. Hij speelde meer dan 150 wedstrijden voor de Great Old en is ook sinds enkele jaren aan de club verbonden als onder meer trainer van het tweede elftal, assistent en nu (voor de tweede keer als) interimtrainer.