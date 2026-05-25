Argentinië houdt zijn hart vast voor WK nadat Lionel Messi zelf wissel vraagt

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Argentinië houdt de adem in nadat Lionel Messi zondagavond geblesseerd leek uit te vallen bij Inter Miami. De aanvoerder van de wereldkampioen verliet zichtbaar ongemakkelijk het veld, minder dan een maand voor de start van het WK 2026.

Messi vraagt zelf om wissel

Tijdens het MLS-duel tussen Inter Miami en Philadelphia Union ging het mis in de 73e minuut. Messi gaf zelf aan dat hij niet verder kon spelen en werd meteen vervangen. Kort daarvoor had de Argentijn meermaals naar zijn linkerbeen gegrepen.

Na de wissel stapte de 38-jarige aanvaller rechtstreeks richting spelerstunnel. Over de ernst van de blessure is voorlopig nog niets bekend, maar in Argentinië groeit de bezorgdheid snel.

Slechte timing voor wereldkampioen

De mogelijke blessure komt bijzonder ongelegen. Argentinië bereidt zich volop voor op het WK 2026, waar het zijn wereldtitel verdedigt. De Zuid-Amerikanen openen het toernooi op 16 juni met een wedstrijd tegen Algerije.

Messi wordt opnieuw gezien als de grote leider van de nationale ploeg. De sterspeler staat mogelijk voor zijn zesde wereldkampioenschap en blijft ondanks zijn leeftijd een cruciale pion binnen het elftal.

Belangrijke rol bij Inter Miami

Voor zijn wissel had Messi nog een sterke indruk nagelaten. Hij was goed voor twee assists in de eerste helft en hielp Inter Miami mee aan een spectaculaire 6-4-overwinning tegen Philadelphia Union.

De komende dagen zullen extra onderzoeken moeten uitwijzen hoe ernstig de blessure precies is. Intussen hopen Argentijnse supporters vooral dat hun kapitein tijdig fit geraakt voor het WK. Een afwezigheid van Messi zou een enorme klap betekenen voor de ambities van de titelverdediger.

Smaakmaker KSK Heist heeft verschillende troeven: "Dat zullen de fans ook gemerkt hebben"

