Kevin Vanbuggenhout
Echt gebeurd: video's van Doku en Guardiola himself inspireren Lommel om te promoveren naar de JPL
Het is echt zo gelopen: Pep Guardiola en Jérémy Doku hebben mee Lommel geïnspireerd om de promotie naar de Jupiler Pro League af te dwingen. Lommel slaagde daar zaterdag in op het veld van Dender.

Er wordt soms al eens wat lacherig gedaan over de connectie tussen Lommel en de grote sterren van Manchester City. Zeker nu Pep Guardiola ambassadeur zou worden bij de City Football Group. Het traject dat de Limburgers afleggen, is door de City Football Group wel degelijk met argusogen gevolgd. Het behoort ook tot het moderne voetbal om spelers te inspireren met filmpjes.

In de loop van de Promotion Play-offs en de barrages kregen de Lommel-spelers wel héél grote bekendheden te zien. "Jérémy Doku is in een filmpje opgedoken, Pep Guardiola ook", onthult Lucas Schoofs. "Voor de terugmatch tegen Dender was er een filmpje van de grote baas. De video van Guardiola was net voor een opwarming. Dan ben je heel gefocust."

De Lommel-spelers moesten het doen op het veld

Geen tijd om gek te worden op zo'n moment, maar het blijft wel heel speciaal. "We weten dat ze de contacten hebben. Het was een mooi filmpje en dat motiveert alleen maar om het goed te doen. Al gaat het over Messi of Cristiano Ronaldo, het zijn toch deze jongens die het moeten doen", verwijst Schoofs naar zijn ploegmaats. "We hebben het gedaan."

Ook doelman Matthias Pieklak getuigt over de video van Guardiola van enkele wedstrijden geleden. "Da’s mooi hé. Dat is een van de beste trainers aller tijden in mijn ogen. Als je ziet dat zij er ook wat betrokken bij zijn en ernaar kijken, dan geeft dat ook vertrouwen. Dan weet je dat er van hogerhand, vanuit de City Football Group, toegekeken wordt."

City Football Group volgt het op de voet

Tot in de hoogste rangen houden ze het blijkbaar allemaal in de gaten. "We hebben ook voor de match tegen Dender een aantal video's te zien gekregen van hoge pieten, om het zo te zeggen. Zij volgen het ook en dat geeft ons extra motivatie om het te laten zien."

Standard, Charleroi, supporters én spelers wachten zware sancties na zwarte avond: dit zijn de gevolgen

🎥 Pupil Kristof Van Hout doet het voor Lommel met konijnenpoot en wereldsave: "Dit kan alleen met onze fans"

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 18:30 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 18:30 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18:30 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

