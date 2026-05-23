Pep Guardiola ambassadeur van... SK Lommel?

Pep Guardiola is volgend seizoen niet langer de trainer van Manchester City. De Spanjaard zou een rol als ambassadeur bij de City Football Group kunnen opnemen en zo een club als... SK Lommel mee kunnen opvolgen.

Het is echt het einde van een tijdperk bij Manchester City. Na tien seizoenen en twintig prijzen heeft Pep Guardiola beslist het einde van zijn contract, dat loopt tot 30 juni 2027, niet uit te dienen en na dit seizoen afscheid te nemen.

Pep Guardiola stopt jaar vroeger dan verwacht bij Manchester City

In aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Aston Villa op de laatste speeldag, benadrukte Guardiola op zijn persconferentie dat die keuze al lang geleden is gemaakt en dat we hem niet meteen terug op de bank van een club zullen zien.

In zijn antwoord had de Spanjaard het er wel over dat hij een andere rol zou kunnen opnemen bij Manchester City of binnen de City Football Group. Een rol achter de schermen, weg van de spotlights en de dagelijkse mediadruk waar hij al mee te maken krijgt sinds zijn beginjaren op de bank bij FC Barcelona.

Pep Guardiola ambassadeur van de City Football Group... en dus ook van SK Lommel?

En precies in die richting lijkt het te gaan. Volgens informatie van de bekende Italiaanse journalist Fabrizio Romano staat Pep Guardiola op het punt een rol als ambassadeur van de City Football Group op te nemen, een beetje zoals Jürgen Klopp bij Red Bull.

Hij zou dus technische adviezen geven aan de andere clubs van de CFG en werken aan ontwikkeling. Tot die groep behoort ook onder meer SK Lommel, dat zaterdagavond de terugmatch speelt van zijn barrageduel om promotie naar de Jupiler Pro League, tegen Dender.





Dat Pep Guardiola onder meer de Limburgse club zou helpen, is dus een waarschijnlijk scenario in de komende maanden. Guardiola in Lommel, wie had ooit gedacht die zin letterlijk te kunnen zeggen? Waarschijnlijk niemand.