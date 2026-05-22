Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Een emotioneel afscheid in het Lotto Park donderdagavond. Yari Verschaeren speelde tegen STVV zijn laatste thuiswedstrijd voor RSC Anderlecht en kon na afloop zijn emoties moeilijk verbergen. Na zeventien jaar komt er een einde aan zijn verhaal bij paars-wit.

De middenvelder verlaat Anderlecht na dit seizoen transfervrij, nadat beide partijen geen akkoord vonden over een contractverlenging. Voor Verschaeren betekent dat het einde van een bijzonder hoofdstuk bij de club waar hij opgroeide en doorbrak als toptalent.

Bedankt supporters

“Dit afscheid raakt me enorm”, vertelde Verschaeren zichtbaar aangedaan. “Ik ben enorm blij dat ze voor mij nog de klik gemaakt hebben. Ik heb hier bijna mijn hele leven doorgebracht. De club, de medewerkers en de supporters hebben mij altijd fantastisch behandeld. Dat de fans mij zo’n warm afscheid hebben gegeven, betekent echt veel voor mij.”

De publiekslieveling kreeg na zijn wissel een luid applaus van het Lotto Park. Een moment dat bewust pas tijdens de wedstrijd werd ingepland. “Ik wilde voor de aftrap volledig gefocust blijven op de match”, legde hij uit. “Daarom had ik zelf gevraagd om eventuele eerbetonen pas later te doen. Achteraf bekeken was dat ook de juiste keuze.”

Dat zijn vertrek eraan zat te komen, wist Verschaeren al langer. Toch probeerde hij de emoties zolang mogelijk opzij te schuiven. “Ik heb bewust geprobeerd er niet te veel mee bezig te zijn”, zei hij. “We wilden eerst het seizoen goed afwerken. Natuurlijk doet het pijn, maar uiteindelijk denk ik dat dit voor beide partijen de beste oplossing is.”

Afscheid zonder prijs

Verschaeren debuteerde als zeventienjarige bij Anderlecht en groeide in Brussel uit tot Rode Duivel én een van de gezichten van de club. Toch blijft er ook wat frustratie hangen. “Ik had hier heel graag een prijs gewonnen”, gaf hij toe. “Ik ben een paar keer dichtbij geweest, maar het is jammer genoeg niet gelukt.”



De middenvelder kijkt ondanks alles met trots terug op zijn periode bij paars-wit. “Ik hoop vooral dat de mensen mij herinneren als iemand die altijd alles heeft gegeven voor Anderlecht”, besloot hij. “Door blessures heb ik de club niet altijd kunnen helpen zoals ik wilde, en het was ook nooit mijn bedoeling om gratis te vertrekken. Maar soms loopt het gewoon zo in het voetbal.”

