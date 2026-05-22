Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Yari Verschaeren heeft nog één boodschap voor de supporters van Anderlecht
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Een emotioneel afscheid in het Lotto Park donderdagavond. Yari Verschaeren speelde tegen STVV zijn laatste thuiswedstrijd voor RSC Anderlecht en kon na afloop zijn emoties moeilijk verbergen. Na zeventien jaar komt er een einde aan zijn verhaal bij paars-wit.

De middenvelder verlaat Anderlecht na dit seizoen transfervrij, nadat beide partijen geen akkoord vonden over een contractverlenging. Voor Verschaeren betekent dat het einde van een bijzonder hoofdstuk bij de club waar hij opgroeide en doorbrak als toptalent.

Bedankt supporters

“Dit afscheid raakt me enorm”, vertelde Verschaeren zichtbaar aangedaan. “Ik ben enorm blij dat ze voor mij nog de klik gemaakt hebben. Ik heb hier bijna mijn hele leven doorgebracht. De club, de medewerkers en de supporters hebben mij altijd fantastisch behandeld. Dat de fans mij zo’n warm afscheid hebben gegeven, betekent echt veel voor mij.”

De publiekslieveling kreeg na zijn wissel een luid applaus van het Lotto Park. Een moment dat bewust pas tijdens de wedstrijd werd ingepland. “Ik wilde voor de aftrap volledig gefocust blijven op de match”, legde hij uit. “Daarom had ik zelf gevraagd om eventuele eerbetonen pas later te doen. Achteraf bekeken was dat ook de juiste keuze.”

Dat zijn vertrek eraan zat te komen, wist Verschaeren al langer. Toch probeerde hij de emoties zolang mogelijk opzij te schuiven. “Ik heb bewust geprobeerd er niet te veel mee bezig te zijn”, zei hij. “We wilden eerst het seizoen goed afwerken. Natuurlijk doet het pijn, maar uiteindelijk denk ik dat dit voor beide partijen de beste oplossing is.”

Afscheid zonder prijs

Verschaeren debuteerde als zeventienjarige bij Anderlecht en groeide in Brussel uit tot Rode Duivel én een van de gezichten van de club. Toch blijft er ook wat frustratie hangen. “Ik had hier heel graag een prijs gewonnen”, gaf hij toe. “Ik ben een paar keer dichtbij geweest, maar het is jammer genoeg niet gelukt.”

Lees ook... Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

De middenvelder kijkt ondanks alles met trots terug op zijn periode bij paars-wit. “Ik hoop vooral dat de mensen mij herinneren als iemand die altijd alles heeft gegeven voor Anderlecht”, besloot hij. “Door blessures heb ik de club niet altijd kunnen helpen zoals ik wilde, en het was ook nooit mijn bedoeling om gratis te vertrekken. Maar soms loopt het gewoon zo in het voetbal.”
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
STVV
Yari Verschaeren

Meer nieuws

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen

12:20
4
🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

🎥 Tijdens Anderlecht-STVV: twee spelers uitgefloten in het Lotto Park

08:40
4
RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

RWDM krijgt geen proflicentie en degradeert alsnog naar Eerste Nationale, reddingsboei voor Club NXT?

15:49
Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

Racing Genk bevestigt interesse in Erenbjerg, Hayen gaat er dieper op in (en motiveert ook... Charleroi)

15:30
Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel"

14:30
15
Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..."

15:00
1
OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

OFFICIEEL: Cercle Brugge is vijf miljoen euro rijker

14:37
Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing

13:24
5
Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

Dubbelklapper van Sikan helpt Anderlecht met zekerheid aan de vierde plaats

22:34
Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media Reactie

Club Brugge-sterkhouder Mechele prikt terug en heeft na behalen van de titel scherp oordeel over de media

11:45
23
Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek

13:00
2
Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag

12:02
2
Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

Opnieuw gaat het over Wilfried Kanga: Rik De Mil en Davy Roef roeren zich

11:33
5
Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

12:40
Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

Union unisono in de analyse: "Dat kost ons de titel"

10:40
Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

Opvallende transfer in de maak voor Dolberg: maar is dat wel betaalbaar?

10:00
Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

Hij kostte Gent 6 miljoen, maar... gaat de club nu verlaten voor wel heel opvallende transfer

11:15
2
Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal

01:27
23
Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen

11:00
2
Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

Zestiende match zonder zege in Champions' Play-offs, maar Rik De Mil bijt van zich af

09:40
1
Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

Geen onverwachte promotie: zo reageren ze nu bij SK Roeselare nadat Hasselt licentie kreeg

10:20
2
Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis" Reactie

Christos Tzolis leidde de titelviering van Club Brugge: "Ik weet niet of die trofee het overleeft tot thuis"

08:50
📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

📷 Duitse WK-selectie toont pijnlijk verschil met Rode Duivels

09:20
9
Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

Na de landstitel van Club Brugge: arrestatie van verschillende fans van... KV Mechelen

08:10
18
🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys?

07:40
29
🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

🎥 Club Brugge toont prachtige feestbeelden uit de kleedkamer

07:20
Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard" Reactie

Mignolet ziet afgekeurd Union-doelpunt met eigen ogen en krijgt nu galamatch: "Hij verdient het zo hard"

06:45
Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen" Reactie

Haalde Bart Verhaeghe nu zijn grote gelijk met heikele beslissing? "Ik ben bezig met winnen"

06:30
'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

'Rigaux wil Belgische topclubs meteen een kater bezorgen'

07:00
Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko Reactie

Afscheid in schoonheid voor Dévy Rigaux, die bloemen werpt naar Ivan Leko

23:40
1
Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

Spelers en coach Union SG zijn groot in het titelverlies en spreken over Club Brugge

23:30
3
Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge" Reactie

Emotionele Bart Verhaeghe in tranen: "Hans Vanaken is de beste speler ooit van Club Brugge"

23:11
Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

06:00
Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

Union SG doet troonsafstand na matig duel bij KAA Gent, Kanga blijft de gebeten hond

22:32
Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

Tweede ster is een feit! Club Brugge geeft twee keer voorsprong weg maar is kampioen na puntenverlies Union

22:31
Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

Bezoek van Ten Hag aan Genk-Antwerp brengt FC Twente nog meer op dan Kerk

23:00
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 9
KV Mechelen KV Mechelen 2-2 Club Brugge Club Brugge
KAA Gent KAA Gent 0-0 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 STVV STVV

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 23/05 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 23/05 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 23/05 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Olympia86 Olympia86 over Peter Vandenbempt waarschuwt na nieuwe titel Club Brugge: "Gevaar voor Belgische competitie is reëel" Vital Verheyen Vital Verheyen over Duitse bondscoach Nagelsmann verrast ineens iedereen: "Nicolo Tresoldi was er héél dichtbij..." FCBalto FCBalto over Twintigste landstitel levert Club Brugge opnieuw miljoenenregen op: enorm bedrag André Coenen André Coenen over Zware klap voor topploegen: toekomst beloftenploegen in gevaar, Pro League neemt belangrijke beslissing Stefaan_82 Stefaan_82 over 🎥 Moest goal van Tresoldi afgekeurd worden door hands van Seys? Vital Verheyen Vital Verheyen over Brandon Mechele: "Iedereen schreef ons af: de ene week ben je kampioen en de andere week ben je niets waard" sven123 sven123 over Was dit een afscheid? Nathan De Cat in tranen na laatste fluitsignaal Goro Goro over Nieuwe werkgever gewaarschuwd: Van Bommel rekent af met Gheysens zonder zijn naam te noemen Andreas2962 Andreas2962 over Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen roodwit1880 roodwit1880 over Verrassende WK-selectie van Engeland zorgt meteen voor storm van kritiek Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved