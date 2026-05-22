Na winst in Europa League: moet Tielemans stap hogerop zetten?

Na zijn sterke prestatie in de Europa League rijst opnieuw de vraag of Youri Tielemans klaar is voor een nieuwe toptransfer. Volgens Premier League-watcher Tim Wielandt is een vertrek bij Aston Villa echter niet vanzelfsprekend.

Belangrijke pion bij Aston Villa

Tielemans zette Aston Villa deze week mee op weg naar winst in de Europa League en bevestigde daarmee nogmaals zijn belang voor de Engelse club. Voor Villa betekende de Europese triomf de bekroning van een seizoen dat moeizaam begon, maar uiteindelijk toch succesvol eindigde.

Ook voor Tielemans persoonlijk kende het seizoen pieken en dalen. De Rode Duivel kreeg niet altijd lof voor zijn prestaties en kende moeilijke momenten. “Ook hij heeft een paar mindere periodes gehad”, analyseerde Wielandt bij Sporza. Vooral de competitiewedstrijd tegen Tottenham Hotspur bleef hangen.

“Dat was een verschrikkelijke prestatie, van Villa en van Tielemans”, klonk het scherp. Toch bleef coach Unai Emery vertrouwen houden in onze landgenoot.

Emery kan moeilijk zonder hem

Wanneer Tielemans topfit is, behoort hij volgens kenners steevast tot de belangrijkste spelers van Aston Villa. Wielandt benadrukte dat de middenvelder nog altijd een vaste waarde is binnen het elftal van Emery.

“Dan staat hij inderdaad als een van de eerste spelers op het blad”, stelde hij. Dat vertrouwen bleek ook tijdens de Europese campagne, waarin Tielemans vaak een sleutelrol speelde op het middenveld.





Opvallend genoeg scoorde de Belg in de Europese finale, terwijl hij er in de Premier League dit seizoen niet in slaagde om te scoren in 37 speeldagen. Toch doet dat volgens analisten weinig af aan zijn waarde voor de ploeg.

Is een transfer wel nodig?

Na de Europese winst duikt automatisch de vraag op of Tielemans niet opnieuw hogerop moet mikken. Wielandt ziet daar echter weinig reden toe. “Ik denk niet dat een vertrek aan de orde is”, verklaarde hij.

Volgens de commentator wordt Aston Villa nog te vaak onderschat. “Dat is een geweldig grote club, met een fantastisch stadion en een geweldig publiek.” Bovendien speelt Villa opnieuw UEFA Champions League en won het een prijs.

Wielandt vraagt zich dan ook af welke stap sportief echt beter zou zijn voor Tielemans. “Dan zou hij ergens moeten gaan waar hij misschien geen vaste waarde meer is. Waar wil je dan naartoe?” En ook financieel zal hij ongetwijfeld niet kunnen klagen bij Villa.