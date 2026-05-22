Johan Walckiers
Antoine Sibierski wil complete cultuuromslag bij Anderlecht: dit zijn de 5 pijlers waar hij op wil bouwen
De nieuwe sportieve leiding van Anderlecht heeft achter de schermen haar plannen voor de toekomst van de club toegelicht. Het werd duidelijk dat paars-wit een complete cultuurverandering wil doorvoeren. 

Na jaren van sportieve ontgoochelingen, wisselende projecten en een gebrek aan stabiliteit moet Anderlecht opnieuw gebouwd worden op discipline, leiderschap en winnaarsmentaliteit.

Volgens het plan van Antoine Sibierski begint de club daarbij letterlijk met een wit blad. Op verschillende sleutelposities werden al ingrijpende veranderingen doorgevoerd: voorzitter, CEO, sportief directeur en hoofd scouting werden vervangen en ook de scoutingscel werd volledig hervormd.

Dit zijn de vijf grote pijlers waarop Sibierski de komende maanden en jaren wil bouwen.

1. Anderlecht wil opnieuw leiders en ervaren spelers

Eén van de grootste problemen van de voorbije jaren was volgens de sportieve leiding het gebrek aan evenwicht binnen de spelersgroep. Jongeren kregen te snel te veel verantwoordelijkheid en moesten een ploeg dragen zonder voldoende ervaring rond zich.

Nochtans blijft de jeugdopleiding een essentieel onderdeel van de visie van de club. Alleen wil Anderlecht jonge spelers voortaan veel geleidelijker laten groeien. Talent alleen volstaat niet meer om automatisch een sleutelrol te krijgen.

Daarom wil de club nadrukkelijk meer ervaring aantrekken, vooral op cruciale posities. Vooral centraal achterin zoekt Anderlecht leidersfiguren die stabiliteit, coaching en maturiteit kunnen brengen. Intern werden al vier prioritaire posities aangeduid waarvoor men snel wil handelen op de transfermarkt.

2. Mentaliteit wordt belangrijker dan pure kwaliteit

De nieuwe sportieve baas maakte intern al duidelijk dat hij spelers zoekt die bereid zijn om te werken, te strijden en verantwoordelijkheid te nemen. Volgens hem mag een speler fouten maken, zolang die fouten niet voortkomen uit nonchalance of een gebrek aan inzet.

Dat betekent ook dat Anderlecht anders wil gaan scouten. Niet alleen technische kwaliteiten zullen nog doorslaggevend zijn bij transfers. De club wil veel nadrukkelijker kijken naar karakter, discipline, persoonlijkheid en werkethiek.

Zelfs aanvallende spelers zullen defensieve arbeid moeten leveren en bereid moeten zijn om zonder bal zware inspanningen te doen. Binnen de nieuwe visie wegen menselijke waarden zelfs zwaarder door dan puur voetbaltalent.

De boodschap is duidelijk: spelers zonder de juiste ingesteldheid passen niet langer binnen het project van Anderlecht.

3. Meer structuur en begeleiding binnen de club

Volgens de nieuwe leiding hebben verschillende spelers de voorbije jaren onder hun niveau gepresteerd omdat de omgeving binnen de club niet sterk genoeg was. Er ontbraken duidelijke structuur, begeleiding en dagelijkse professionaliteit.

Daar wil Anderlecht nu verandering in brengen. De club gelooft dat verschillende spelers opnieuw beter kunnen functioneren in een omgeving met meer discipline, sterkere coaching en duidelijkere verwachtingen.

De veranderingen moeten daarom niet alleen zichtbaar worden op het veld, maar ook in de dagelijkse werking van de club. Interne processen worden aangepast en spelers zullen nauwer opgevolgd worden.

Men wil opnieuw een omgeving creëren waarin spelers voelen dat presteren elke dag opnieuw centraal staat.

4. Een nieuwe winnaarscultuur installeren

De frustratie bij de supporters kwam tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk naar boven. Verschillende fans wezen erop dat Anderlecht de voorbije jaren al vaker sprak over “een nieuw project” en “een frisse start”, zonder dat daar duurzame resultaten uit voortkwamen.

De sportieve leiding erkende die kritiek openlijk. Volgens hen kan vertrouwen alleen terugkomen via resultaten én via een zichtbare mentaliteitswijziging.

Intern wil men opnieuw een echte winnaarscultuur installeren. Verliezen mag niet langer genormaliseerd worden. Anderlecht moet opnieuw een ploeg worden die strijd uitstraalt, intensiteit toont en het publiek meezuigt.

5. Spelers moeten opnieuw écht voor Anderlecht kiezen

Tot slot wil de club ook opnieuw bouwen aan haar identiteit. Anderlecht blijft volgens de nieuwe leiding een prestigieuze naam met internationale uitstraling. Men wil opnieuw spelers aantrekken die bewust voor het project kiezen en niet enkel voor een contract of financieel voordeel.

Daarom wordt veel belang gehecht aan persoonlijke gesprekken met spelers en makelaars. Niet alleen het sportieve profiel telt, maar ook motivatie, karakter en overtuiging.

Binnen de club leeft het gevoel dat Anderlecht opnieuw spelers nodig heeft die begrijpen wat het betekent om voor paars-wit te spelen en die beseffen hoeveel emotionele én financiële investeringen supporters in hun club doen.

De ambitie blijft ondertussen onveranderd groot. Anderlecht wil snel schakelen op de transfermarkt en niet langer wachten op uitgaande transfers om te kunnen handelen. De bedoeling is duidelijk: opnieuw structureel meedoen voor de prijzen.

Tegelijk vraagt de club tijd om de nieuwe cultuur volledig te installeren. Maar intern leeft alvast het gevoel dat Anderlecht eindelijk opnieuw een duidelijke richting heeft gevonden na jaren van twijfel en wisselend beleid.

