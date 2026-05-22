Waar ligt de toekomst van gewezen coryfee RWDM na knap seizoen? Exodus is groot

De onzekerheid is groot bij Alan Haydock. De coach maakte afgelopen seizoen nochtans indruk met Ganshoren in de Tweede Amateurklasse van het ACFF. Maar ondertussen is duidelijk dat er bij zijn team wel een leegloop bezig is.

We kennen Alan Haydock als speler nog van bij onder meer RWDM en FC Brussels, maar ook als trainer is de 50-jarige Brusselaar stilaan naam aan het maken. Eerst was hij actief bij Halle, daarna bij Wolvertem-Merchtem en Ninove en nu maakt hij ook grote sier binnen het ACFF.

Bij de Waalse vleugel zorgde hij voor knappe resultaten bij FC Ganshoren. Het team werd knap tweede in de Tweede Amateurklasse van de Waalse vleugel ACFF - op amper twee punten van landskampioen Onhaye bovendien.

Leegloop op komst bij Ganshoren?

Alleen maar goed nieuws dus bij de Brusselaars? Neen, toch niet. Er is namelijk veel op til in en rond de club na nochtans een prima seizoen, waar heel erg nipt naast de promotie werd gegrepen na de eindronde tegen Flenu.

Haydock zelf werd al aan Eendracht Aalst Lede gelinkt, maar daar werd uiteindelijk voor Jannes Tant gekozen. En dus is de vraag waar de toekomst van Haydock ligt. "Ik wil geloofwaardig blijven bij FC Ganshoren, maar de club is wel op de hoogte dat er interesse bestaat van andere clubs."

Veel spelers lijken te gaan vertrekken bij Ganshoren en ook aan de mouw van Haydock wordt getrokken

"Het is een moeilijke situatie. Het is is dan ook niet eenvoudig om over mijn toekomst te praten. Ik bouwde iets op bij FC Ganshoren en voelde me er altijd goed in mijn vel, bij een warme familieclub die me steeds omarmde.”





De vraag is dus wat Haydock gaat doen in zijn toekomst. Dat er aan de mouw van heel wat spelers wordt getrokken en velen onder hen gaan vertrekken? Dat kan meespelen in de beslissing van de coach om zelf misschien ook te vertrekken. Het einde van een cyclus of de start van een nieuw begin? Wait and see ...