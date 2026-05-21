OFFICIEEL: Na Hazard en Verschaeren: Anderlecht neemt ook van derde speler afscheid

Brandon Morren, voetbaljournalist
Na Thorgan Hazard kondigt ook Yari Verschaeren zijn vertrek bij Anderlecht aan. De jeugdspeler van Neerpede verlengt zijn contract niet en neemt na zestien jaar afscheid.

RSC Anderlecht kondigde vandaag aan dat Thorgan Hazard en Yari Verschaeren na dit seizoen de club verlaten. En nu volgt er nog een derde naam.

Via haar officiële kanalen laat Anderlecht weten dat het ook afscheid neemt van Mats Rits. De middenvelder kwam in de zomer van 2023 over Club Brugge.

Hij speelde in totaal 82 wedstrijden voor RSC Anderlecht. Dit seizoen staat de teller op amper 43 speelminuten, in twee wedstrijden voor het A-elftal.

De club wenst Rits veel succes met het verdere verloop van zijn carrière. Waar dat liggen zal is momenteel nog niet geweten.

Het is een drukke dag op Anderlecht. Enkele uren voor de wedstrijd tegen Sint-Truiden kondigde de club aan dat Thorgan Hazard het schip verlaat. Hij tekent niet bij. Niet veel later was het de beurt aan Yari Verschaeren. Paars-wit deelde een video op sociale media waarin de middenvelder duidelijk maakt dat ook hij zijn aflopend contract niet zal verlengen.

Verschaeren neemt afscheid van Anderlecht

"Ik heb hier de beste momenten van mijn leven meegemaakt", opende Verschaeren in het filmpje. "Dat was een moment waar ik als kind wel van droomde. Uiteindelijk kwam dat uit.", vertelde hij over zijn debuut voor de A-kern.

Maar nu is het moment van gaan aangebroken voor de 24-jarige Belg. "Dan kom je in een situatie waarin zowel ik als de club een bepaalde beslissing moet nemen. Ik denk dat ik het gevoel had dat dit voor beide partijen misschien wel de beste beslissing was."

Een vertrek na zestien jaar

Sinds 2010 speelt Verschaeren in het paars-wit. "Ik was een jong mannetje dat enkel in omstreken Kruibeke toefde en mijn ouders een beetje verliet op 9-jarige leeftijd om hier terecht te komen. Ik voelde mij meteen heel snel thuis hier. Ik heb een andere cultuur kunnen opsnuiven en daar ben ik heel dankbaar voor."

"Ik hoop dat mensen mij herinneren als iemand die echt voor Neerpede staat, die een beetje het DNA heeft van Anderlecht zelf. Ik hoop dat ik mensen blij heb gemaakt rond en binnen de club. Dat is waarvoor ik iedere dag mijn best heb gedaan om alles te geven", besluit hij.

260 wedstrijden in paars-wit

Verschaeren verdedigde 260 keer de paars-witte kleuren en wist 33 doelpunten te maken. Hij gaf bovendien ook 33 assists. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde 3 miljoen euro. Nu blijft het afwachten om te zien waar hij terechtkomt. 

