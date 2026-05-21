Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

Club Brugge staat voor een mogelijke kampioensavond Achter de Kazerne. Bij winst tegen KV Mechelen is blauw-zwart zeker van de titel, maar ook bij puntenverlies kan het feest al losbarsten. Op een écht titelfeest zal het toch nog even wachten blijven...

Het is D-day voor Club Brugge: blauw-zwart kan donderdag kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. De kaarten liggen goed voor een nieuwe ster op het logo. Op de voorlaatste speeldag zijn de scenario's heel duidelijk voor Club, er zal niet gerekend moeten worden.

Club Brugge heeft alles volledig in eigen handen

Het is simpel: als de Bruggelingen winnen tegen KV Mechelen zijn ze zeker van het kampioenschap. Een gelijkspel volstaat ook om de champagne te ontkurken, maar enkel en alleen als Union SG puntenverlies lijdt op het veld van KAA Gent. Club speelt ook kampioen als de Brusselaars verliezen van de Buffalo's.

De opdracht is dus duidelijk voor Club. Ivan Leko en zijn troepen zullen op de steun van 1.100 supporters kunnen rekenen Achter de Kazerne. Verder zouden er ook zo'n 5.000 fans naar Jan Breydel trekken, maar die zullen nog geen échte viering kunnen meemaken met de ploeg. De spanning zal dus niet alleen in Mechelen voelbaar zijn, maar ook in Brugge zelf. Voor veel supporters is het vooral wachten op het laatste fluitsignaal en het resultaat van Union.

Geen passage langs Jan Breydel bij titelviering

Volgens Het Laatste Nieuws zal Club, indien het landskampioen wordt, niet langs Olympia rijden. De grootste reden is het feit dat de wedstrijd pas laat gedaan is op een weekdag. De bus rijdt dus meteen terug naar het Basecamp, waar ze ook vertrok.

Lees ook... Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch›

Moest Club Brugge zich op donderdag tot kampioen kronen, zal het echte titelfeest dus pas doorgaan tegen KAA Gent op zondag. Ook maandag zullen er festiviteiten voorzien zijn op de markt in Brugge. Toch is het moeilijk te geloven dat er nergens een spontaan feest plaatsvindt wanneer blauw-zwart voor de 20e keer landskampioen wordt.