Brandon Morren, voetbaljournalist
Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job
Na negen seizoenen en een razendsnelle opmars naar de Jupiler Pro League zat Frédéric Taquin op 9 mei tegen Cercle Brugge voor het laatst op de bank bij RAAL. Lang zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet zonder club zitten.

Op 9 mei, tegen Cercle Brugge, werd bij RAAL La Louvière een enorm hoofdstuk afgesloten. Na negen seizoenen trouwe dienst en een indrukwekkende opmars naar de Jupiler Pro League, waarin de club zich wist te handhaven, nam Frédéric Taquin afscheid van de supporters. Dat deed hij met een mooie overwinning, de enige in de play-downs en meteen ook de ruimste van het seizoen: 4-1.

Voor hem was het een bijzonder emotioneel moment. Hij mag terecht trots zijn op de afgelegde weg en op het werk dat hij eerst op Tivoli en daarna in de Easi Arena heeft geleverd. Taquin beseft ook dat hij de club in een veel betere positie achterlaat dan toen hij aankwam.

RAAL vond snel een vervanger voor Frédéric Taquin

Hoewel Taquin en RAAL de voorbije negen jaar haast onlosmakelijk met elkaar verbonden leken, zullen beide partijen nu moeten tonen dat ze ook zonder elkaar verder kunnen. De bladzijde moet snel worden omgeslagen.

De Wolven deden dat als eerste door de naam van hun nieuwe hoofdtrainer bekend te maken: Edward Still. Hij komt over na zijn mislukte passage bij Watford, in een opdracht die van ver of dichtbij aanvoelt als zijn laatste kans in de Jupiler Pro League.

Ook Frédéric Taquin zelf zou niet lang zonder nieuwe werkgever blijven. De voormalige T1 van RAAL wordt namelijk nadrukkelijk genoemd bij FC Metz, onder meer door Moselle TV.

Ook Taquin lijkt snel onderdak te vinden

Metz degradeerde na een laatste plaats in de Ligue 1 en was al enkele weken op zoek naar een opvolger voor Benoît Tavenot, die nog tot 30 juni onder contract ligt. Volgens Moselle TV stonden ook namen als Olivier Pantaloni, Grégory Proment en Stéphane Gilli op de shortlist van de clubleiding van FC Metz.

Toch zouden de bestuurders hun keuze hebben laten vallen op Frédéric Taquin, die de komende dagen dus aangesteld zou kunnen worden. De 50-jarige trainer sprak tijdens zijn laatste persconferentie bij RAAL zelf nog de wens uit om “bovenin mee te spelen”. Dat kan hij bij Metz doen, waar eigenaar Bernard Serin na de degradatie tegen Monaco in april al aangaf dat de ambitie is om meteen weer naar de Ligue 1 te promoveren.

Met één opvallende terugkeer: dit is de selectie van Club Brugge voor mogelijke titelmatch

11:50
Meer topduels en minder saaie interlands: waarom de UEFA een megahervorming wil doorvoeren

11:40
LIVE: Blijft Union in de titelrace of doet Gent stap richting Europa?

11:00
LIVE: Wervelt Club Brugge met aanvalsmachine Achter de Kazerne naar 20ste landstitel?

10:45
OFFICIEEL: OH Leuven neemt na negen jaar afscheid van clubicoon, drie spelers vertrekken sowieso

10:51
WK in gevaar? Santos komt met slecht nieuws over Neymar Jr.

10:30
Ivan Leko laat absoluut niets aan het toeval over voor mogelijke titelavond van Club Brugge

10:10
Club Brugge staat voor kampioensavond met opvallende beperking voor de fans

09:30
Contractverlenging op komst voor Vincent Euvrard? Standard-coach is opvallend eerlijk

09:00
Jackpot voor STVV: middenvelder vertrekt voor miljoenen naar Bundesliga

08:02
Na vier ontslagen op rij: is dit nu al de laatste kans voor Edward Still?

20:40
Youri Tielemans wint de Europa League: Rode Duivel reageert geëmotioneerd

07:20
Ontploft de bom bij Anderlecht? Het zou zo maar kunnen

06:45
'Twee Belgische topclubs willen speler van Lille OSC binnenhalen'

06:15
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Cissé - Touré

22:00
🎥 Wat een Belgisch doelpunt in finale van Europa League: Aston Villa pakt vlotte winst

22:54
'Straf! Scout uit Premier League komt special naar België voor Genkspeler'

22:30
AS Monaco neemt opvallende beslissing over lot van Wout Faes

21:40
'Stunttransfer: Charleroi biedt vijf keer (!) de marktwaarde voor nieuwe middenvelder'

22:00
Vertrekt Felice Mazzu alweer bij OH Leuven? "Ik heb het gelezen..."

21:20
'Twee spelers willen na dit seizoen absoluut vertrekken bij Union SG'

21:00
Warme ontvangst op komst voor Goto? Taravel zet puntjes op de i

20:31
Uitblinker bij Club Brugge, straks ook op het WK? Vanaken klaar om te schitteren op groot toernooi Analyse

20:00
Eerstenationaler haalt spits die jeugdopleiding bij Anderlecht genoot

17:40
Anderlecht, Union en Antwerp, pak de telefoon maar voor deze coach

19:15
OFFICIEEL Vincent Janssen verlaat de Bosuil, andere spits tekent bij

18:48
Van hoongelach in België tot het WK 2026: deze man bewees het ongelijk van iedereen

18:30
Oudste speler in Vlaams-Brabant en doelpuntenmachine hangt nu toch de voetbalschoenen definitief aan de haak

18:00
Voormalig Genk- en Zulte Waregem-aanvaller speelde weinig, maar... "Nooit getwijfeld aan WK"

17:20
Mignolet op de bank in titelmatch, maar zondag heeft Ivan Leko geen andere keuze meer

17:00
Succestrainer filmde jarenlang zijn speelsters in kleedkamer: UEFA grijpt hard in

16:40
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

15:00

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

