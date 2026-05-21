Hij heeft niet getreuzeld: Frédéric Taquin staat na vertrek bij RAAL al dicht bij nieuwe job

Na negen seizoenen en een razendsnelle opmars naar de Jupiler Pro League zat Frédéric Taquin op 9 mei tegen Cercle Brugge voor het laatst op de bank bij RAAL. Lang zal hij naar alle waarschijnlijkheid niet zonder club zitten.

Op 9 mei, tegen Cercle Brugge, werd bij RAAL La Louvière een enorm hoofdstuk afgesloten. Na negen seizoenen trouwe dienst en een indrukwekkende opmars naar de Jupiler Pro League, waarin de club zich wist te handhaven, nam Frédéric Taquin afscheid van de supporters. Dat deed hij met een mooie overwinning, de enige in de play-downs en meteen ook de ruimste van het seizoen: 4-1.

Voor hem was het een bijzonder emotioneel moment. Hij mag terecht trots zijn op de afgelegde weg en op het werk dat hij eerst op Tivoli en daarna in de Easi Arena heeft geleverd. Taquin beseft ook dat hij de club in een veel betere positie achterlaat dan toen hij aankwam.

RAAL vond snel een vervanger voor Frédéric Taquin

Hoewel Taquin en RAAL de voorbije negen jaar haast onlosmakelijk met elkaar verbonden leken, zullen beide partijen nu moeten tonen dat ze ook zonder elkaar verder kunnen. De bladzijde moet snel worden omgeslagen.

De Wolven deden dat als eerste door de naam van hun nieuwe hoofdtrainer bekend te maken: Edward Still. Hij komt over na zijn mislukte passage bij Watford, in een opdracht die van ver of dichtbij aanvoelt als zijn laatste kans in de Jupiler Pro League.

Ook Frédéric Taquin zelf zou niet lang zonder nieuwe werkgever blijven. De voormalige T1 van RAAL wordt namelijk nadrukkelijk genoemd bij FC Metz, onder meer door Moselle TV.





Ook Taquin lijkt snel onderdak te vinden

Metz degradeerde na een laatste plaats in de Ligue 1 en was al enkele weken op zoek naar een opvolger voor Benoît Tavenot, die nog tot 30 juni onder contract ligt. Volgens Moselle TV stonden ook namen als Olivier Pantaloni, Grégory Proment en Stéphane Gilli op de shortlist van de clubleiding van FC Metz.

Toch zouden de bestuurders hun keuze hebben laten vallen op Frédéric Taquin, die de komende dagen dus aangesteld zou kunnen worden. De 50-jarige trainer sprak tijdens zijn laatste persconferentie bij RAAL zelf nog de wens uit om “bovenin mee te spelen”. Dat kan hij bij Metz doen, waar eigenaar Bernard Serin na de degradatie tegen Monaco in april al aangaf dat de ambitie is om meteen weer naar de Ligue 1 te promoveren.