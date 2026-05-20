STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

Vanavond kijken niet alleen supporters van Aston Villa FC en SC Freiburg reikhalzend uit naar de Europa League-finale in Istanboel. Ook bij STVV zullen ze de wedstrijd met bijzonder veel aandacht volgen. De Limburgers hebben namelijk een onverwachte reden om volop voor Aston Villa te supporteren.

Op het eerste gezicht lijkt de finale weinig te maken te hebben met het Belgische voetbal, maar achter de schermen kan het resultaat wel degelijk gevolgen hebben voor het Europese parcours van STVV volgend seizoen.

STVV rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League?

De situatie zit vrij complex in elkaar, maar komt neer op het volgende: Aston Villa heeft zich via de Premier League al verzekerd van een ticket voor de Champions League. Als de Engelsen daarbovenop ook de Europa League winnen, ontstaat er een verschuiving in de Europese tickets volgens de UEFA-reglementen.

Daarbij kan een extra rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League doorschuiven naar België. En precies daar zou STVV van kunnen profiteren.

De Kanaries zouden daardoor mogelijk een vervelende voorronde kunnen vermijden en rechtstreeks in het hoofdtoernooi van de Europa League terechtkomen. Financieel én sportief zou dat een enorme opsteker betekenen voor de club uit Sint-Truiden.

Liverpool moet nog voorbij Aston Villa

Toch is er nog een belangrijke voorwaarde. Aston Villa moet niet alleen de Europa League winnen, maar ook als vijfde eindigen in de Premier League. Als de ploeg van onder meer Youri Tielemans op de slotspeeldag nog voorbijgestoken wordt door Liverpool FC, ontstaat het scenario waar STVV op hoopt.





Dat maakt de situatie behoorlijk opmerkelijk. In amper enkele dagen tijd moet STVV eigenlijk tegelijk voor én tegen Aston Villa supporteren. Eerst hopen op winst in Europa, daarna op puntenverlies in Engeland.

Voor de Limburgers zou een rechtstreeks ticket voor de League Phase een gigantisch verschil maken. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen veel rustiger kan verlopen zonder extra kwalificatierondes in de zomer.

