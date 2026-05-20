STVV kijkt vanavond in spanning mee: Kanaries kunnen gouden cadeau krijgen

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Foto: © photonews

Vanavond kijken niet alleen supporters van Aston Villa FC en SC Freiburg reikhalzend uit naar de Europa League-finale in Istanboel. Ook bij STVV zullen ze de wedstrijd met bijzonder veel aandacht volgen. De Limburgers hebben namelijk een onverwachte reden om volop voor Aston Villa te supporteren.

Op het eerste gezicht lijkt de finale weinig te maken te hebben met het Belgische voetbal, maar achter de schermen kan het resultaat wel degelijk gevolgen hebben voor het Europese parcours van STVV volgend seizoen.

STVV rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League?

De situatie zit vrij complex in elkaar, maar komt neer op het volgende: Aston Villa heeft zich via de Premier League al verzekerd van een ticket voor de Champions League. Als de Engelsen daarbovenop ook de Europa League winnen, ontstaat er een verschuiving in de Europese tickets volgens de UEFA-reglementen.

Daarbij kan een extra rechtstreeks ticket voor de League Phase van de Europa League doorschuiven naar België. En precies daar zou STVV van kunnen profiteren.

De Kanaries zouden daardoor mogelijk een vervelende voorronde kunnen vermijden en rechtstreeks in het hoofdtoernooi van de Europa League terechtkomen. Financieel én sportief zou dat een enorme opsteker betekenen voor de club uit Sint-Truiden.

Liverpool moet nog voorbij Aston Villa

Toch is er nog een belangrijke voorwaarde. Aston Villa moet niet alleen de Europa League winnen, maar ook als vijfde eindigen in de Premier League. Als de ploeg van onder meer Youri Tielemans op de slotspeeldag nog voorbijgestoken wordt door Liverpool FC, ontstaat het scenario waar STVV op hoopt.

Dat maakt de situatie behoorlijk opmerkelijk. In amper enkele dagen tijd moet STVV eigenlijk tegelijk voor én tegen Aston Villa supporteren. Eerst hopen op winst in Europa, daarna op puntenverlies in Engeland.

Voor de Limburgers zou een rechtstreeks ticket voor de League Phase een gigantisch verschil maken. Niet alleen om financiële redenen, maar ook omdat de voorbereiding op het nieuwe seizoen veel rustiger kan verlopen zonder extra kwalificatierondes in de zomer.
 

Jérémy Taravel schept duidelijkheid over zijn toekomst bij Anderlecht

16:00
Frustratie groeit bij Roeselare: duidelijkheid in Sporting Hasselt-dossier blijft uit

16:20
Jérémy Taravel in dubio over acties van Anderlecht-supporters: "Tussen begrip en frustratie"

OFFICIEEL: Antwerp bevestigt: Vincent Janssen verlaat de Bosuil en vervanger is niet meer haalbaar

15:43
Fred Vanderbiest heeft meer nieuws over zijn doelmannen, mogelijk goed nieuws voor Miras

15:20
Ivan Leko heeft één duidelijke boodschap voor zijn spelers: "Wanneer je denkt slimmer te zijn dan de rest..."

Rik De Mil komt terug op Kanga-incident: Gent-spits werd op het matje geroepen (maar trainer begrijpt het ook)

14:20
OFFICIEEL: Ex-Anderlecht-coach Edward Still keert terug naar de Jupiler Pro League

13:50
Kompany heeft grote zak geld nodig om te gaan shoppen bij ex-club Manchester City

13:30
🎥 "Ongeloof in de ogen van Clubspelers": Karl Vannieuwkerke geniet met volle teugen

12:30
Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

11:40
Zien we Sven Vandenbroeck volgend seizoen opnieuw in 1A? Hij staat op het lijstje van JPL-club

11:57
Elke Belgische topclub moet hem binnenhalen: "Overal waar ik kom, wordt er succes geboekt"

Verrassing van formaat bij Eendracht Aalst Lede: architect van het succes niet mee naar tweede nationale

11:20
Special effects? Hoe een onbekende Club-held mee aan de basis ligt van de titelkoers

10:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 20/05: Touré

🎥 Club Brugge zet iedereen op scherp, maar donderdag geen titelfeest op Jan Breydel

09:30
'Anderlecht financieel afgetroefd in strijd voor middenvelder'

08:30
Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

07:20
Dit heeft Haroun te zeggen na zijn eerste match als hoofdtrainer

10:00
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

19/05
Genk heeft lot niet meer in eigen handen: El Ouahdi spreekt klare taal

09:00
22 jaar later is het eindelijk weer prijs in de Premier League en Evenepoel viert mee

08:00
Hoe een zorgvuldig in elkaar gestoken plan van Inter plots héél positief gaat uitdraaien voor Club Brugge

07:00
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
Het WK-plan van Rudi Garcia hangt af van één man: voor hem is er geen echte vervanger te vinden

23:00
KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

5
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

13
Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge

20:40
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

20:00
