Dan toch weer de terugkeer bij RSC Anderlecht?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Een opvallende terugkeer lijkt in de maak bij RSC Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad wil paars-wit oud-speler Guillaume Gillet terughalen naar Neerpede, waar hij coach van de U16 zou worden. Een akkoord is er voorlopig nog niet.

Vertrouwd gezicht op Neerpede

Guillaume Gillet is geen onbekende bij Anderlecht. De voormalige Rode Duivel speelde tussen 2008 en 2015 voor de Brusselaars en groeide er uit tot een vaste waarde. Met zijn ervaring en polyvalentie drukte hij jarenlang zijn stempel op het elftal van paars-wit.

Ook na zijn spelerscarrière bleef Gillet verbonden aan de club. In het seizoen 2022-2023 maakte hij deel uit van de technische staf onder coach Felice Mazzu. Daarnaast stond hij ook aan het roer van de RSCA Futures in de Challenger Pro League. Onder zijn leiding eindigde het jonge Anderlecht-team knap zesde in 1B. Nadien besloten beide partijen in onderling overleg uit elkaar te gaan.

Actief bij de voetbalbond én op televisie

Momenteel is Gillet actief bij de Belgische voetbalbond. Sinds februari 2025 is hij assistent van Sven Vermant bij de Belgische U17. Hij trekt binnenkort ook mee naar het EK U17, waar België het opneemt tegen Kroatië, Spanje en Estland.

Daarnaast is de ex-rechtsachter geregeld te zien en te horen als analist op de Franstalige radio en televisie. Zijn profiel blijft daardoor erg zichtbaar binnen het Belgische voetbal. Volgens Het Nieuwsblad ziet Anderlecht in hem de toekomstige coach van de U16, wat perfect past binnen de ambitie van de club om jonge spelers verder te ontwikkelen.

Concurrentie van La Louvière

Toch lijkt een terugkeer nog niet volledig beklonken. Gillet kreeg recent ook een aanbieding van RAAL La Louvière om toe te treden tot de technische staf. Mogelijk zou hij daar assistent worden van een nieuwe hoofdcoach, met namen als Edward Still en Sven Vandenbroeck die circuleren.

De onderhandelingen met Anderlecht lopen intussen verder, maar de voormalige Rode Duivel heeft nog niet getekend. De komende dagen moeten duidelijk maken waar Gillet straks aan de slag gaat.

Anderlecht-Standard in de barrages voor Europa? Lotto Park onder hoogspanning

