Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

Manuel Gonzalez
De Jupiler Pro League nadert de ontknoping. Eerstdaags weten we wie zich het komende jaar Belgisch landskampioen mag noemen. Club Brugge beschikt over de beste kaarten, voor Union SG is een mirakel nodig. Marc Degryse is dan weer vooral teleurgesteld in enkele traditionele topclubs.

Met nog twee speeldagen te gaan telt Club Brugge vier punten voorsprong op eerste achtervolger Union SG. Met andere woorden: Les Unionistes hebben een mirakel nodig om hun landstitel te verlengen. De West-Vlamingen kunnen komende donderdag hun twintigste landstitel op zak steken.

Ook Marc Degryse twijfelt er niet langer aan dat blauw-zwart Achter De Kazerne een titelfeestje zal kunnen vieren. Al benadrukt de voormalige Rode Duivel eveneens de prestatie van de Brusselaars. "Club Brugge en Union steken er nu al twee jaar op rij met kop en schouders bovenuit in onze competitie."

Ik vind het ontzettend jammer voor het Belgische voetbal dat de officieuze topclubs blijven sukkelen

Marc Degryse

"Maar ik vind het eveneens ontzettend jammer voor het Belgische voetbal dat de andere officieuze topclubs blijven sukkelen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik heb er simpelweg geen andere woorden voor. RSC Anderlecht is daar een schoolvoorbeeld van. Eerst verloren ze de bekerfinale en vervolgens mogen ze blij zijn met een punt tegen KV Mechelen."

Maar ook de andere traditionele topclubs zorgen voor een lange zucht bij de voormalige Rode Duivel. "KRC Genk zit nog maar eens in play-off 2 en Antwerp FC is helemaal aan het afglijden. KAA Gent staat dan weer mijlenver van het niveau dat ze bij hun landstitel in 2015 haalden. Over Standard spreken we zelfs niet meer."

Gaat het niveau van de Belgische topclubs onze Europese coëfficiënt héél véél pijn doen?

Degryse vreest dan ook voor de Europese coëfficiënt van de Belgische clubs. "Club Brugge, Union en STVV zijn al zeker van Europees voetbal. Het parcours van Sint-Truiden is dan wel bewonderenswaardig, maar het is niet realistisch om te verwachten dat een club er met hun middelen ook zal blijven staan."

"Verder lijkt het erop dat Anderlecht en Gent een Europees ticket gaan halen", besluit Degryse. "Maar ik vraag me oprecht af hoe ze in die poulefase gaan geraken. Hopelijk staan onze traditionele topclubs snel op. Maar het is nu eenmaal een feit dat de kloof met Club Brugge en Union héél groot is geworden."

KRC Genk frustreert zich in ijzersterke Nozawa: Standard is de lachende derde

22:31
Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."

22:00
Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

21:00
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

16:30
Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

20:40
23:00
20:00
17:20
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar Analyse

18:40
08:30
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken

18:20
The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen

22:30
'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

19:40
Ajax legt de lat héél hoog in zoektocht naar nieuwe coach: 'Iconische Spaanse coach weigert, maar ook plan B is in La Liga aan de slag'

21:20
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

11:00
OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

20:20
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

15:00
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

14:40
Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

19:20
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

10:52
'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

19:00
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
16:00
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

15:30
14:57
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
18/05
Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-2 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Vital Verheyen Vital Verheyen over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge Joe Joe over Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt? RememberLierse RememberLierse over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Shake spier Shake spier over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Stefaan_82 Stefaan_82 over Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken King of Highbury King of Highbury over The Invincibles achterna! Arsenal FC kroont zich na 22 jaar opnieuw tot Engels landskampioen Standard 2.0 Standard 2.0 over Westerlo - Standard: 1-2 Soloria Soloria over KRC Genk - Antwerp: 0-0 Svédél Svédél over OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Is er héél groot nieuws op komst bij Antwerp FC: "Gesprekken over overname zijn volop bezig, maar..."
