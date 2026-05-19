Marc Degryse keihard in zijn analyse over de 'officieuze' Belgische topclubs: "Anderlecht als schoolvoorbeeld en over Standard spreken we zelfs niet meer"

De Jupiler Pro League nadert de ontknoping. Eerstdaags weten we wie zich het komende jaar Belgisch landskampioen mag noemen. Club Brugge beschikt over de beste kaarten, voor Union SG is een mirakel nodig. Marc Degryse is dan weer vooral teleurgesteld in enkele traditionele topclubs.

Met nog twee speeldagen te gaan telt Club Brugge vier punten voorsprong op eerste achtervolger Union SG. Met andere woorden: Les Unionistes hebben een mirakel nodig om hun landstitel te verlengen. De West-Vlamingen kunnen komende donderdag hun twintigste landstitel op zak steken.

Ook Marc Degryse twijfelt er niet langer aan dat blauw-zwart Achter De Kazerne een titelfeestje zal kunnen vieren. Al benadrukt de voormalige Rode Duivel eveneens de prestatie van de Brusselaars. "Club Brugge en Union steken er nu al twee jaar op rij met kop en schouders bovenuit in onze competitie."

Ik vind het ontzettend jammer voor het Belgische voetbal dat de officieuze topclubs blijven sukkelen

"Maar ik vind het eveneens ontzettend jammer voor het Belgische voetbal dat de andere officieuze topclubs blijven sukkelen", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws. "Ik heb er simpelweg geen andere woorden voor. RSC Anderlecht is daar een schoolvoorbeeld van. Eerst verloren ze de bekerfinale en vervolgens mogen ze blij zijn met een punt tegen KV Mechelen."

Maar ook de andere traditionele topclubs zorgen voor een lange zucht bij de voormalige Rode Duivel. "KRC Genk zit nog maar eens in play-off 2 en Antwerp FC is helemaal aan het afglijden. KAA Gent staat dan weer mijlenver van het niveau dat ze bij hun landstitel in 2015 haalden. Over Standard spreken we zelfs niet meer."

Gaat het niveau van de Belgische topclubs onze Europese coëfficiënt héél véél pijn doen?

Degryse vreest dan ook voor de Europese coëfficiënt van de Belgische clubs. "Club Brugge, Union en STVV zijn al zeker van Europees voetbal. Het parcours van Sint-Truiden is dan wel bewonderenswaardig, maar het is niet realistisch om te verwachten dat een club er met hun middelen ook zal blijven staan."



Lees ook... Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch›

"Verder lijkt het erop dat Anderlecht en Gent een Europees ticket gaan halen", besluit Degryse. "Maar ik vraag me oprecht af hoe ze in die poulefase gaan geraken. Hopelijk staan onze traditionele topclubs snel op. Maar het is nu eenmaal een feit dat de kloof met Club Brugge en Union héél groot is geworden."