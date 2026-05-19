'JPL-team wil concurrentie aangaan met Scandinavische en Italiaanse kapers voor Nederlandse goalgetter'

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Kent u Romano Postema al? De goalgetter uit Nederland zou wel eens naar de Jupiler Pro League kunnen komen. La Louvière zou interesse tonen en hij zou een koopje kunnen worden, al zijn er ongetwijfeld ook veel kapers op de kust.

Romano Postema is misschien geen naam die veel belletjes doet rinkelen in België, maar daar zou de komende jaren verandering in kunnen komen. De speler staat namelijk in de belangstelling van La Louvière volgens Soccernews.

Buitenkansje voor La Louvière?

De man is een echte Groninger. Hij speelde bij de jeugd van DIO Groningen (-2009), GVAV-Rapiditas (2009-2013) en FC Groningen (2013-2019), waar hij vanuit de jeugd bij de A-kern kwam. De voorbije jaren werd hij uitgeleend aan Den Bosch, Roda JC en dit seizoen Emmen.

Daar heeft hij indruk gemaakt met niet minder dan 24 goals en 7 assists in de Keuken Kampioen Divisie. Dat maakt dat er veel interesse in hem is. Afgelopen winter had onder meer Hellas Verona zich al geroerd en nu is er ook vanuit Scandinavië interesse.

Marktwaarde 700.000 euro voor doelpuntenmachine

Voor La Louvière zou de 24-jarige aanvaller de aanwinst kunnen zijn die ze misschien wel nodig hebben voorin. Zijn marktwaarde is volgens Transfermarkt ondertussen 700.000 euro, waardoor hij een koopje kan zijn. 


Bij Groningen ligt hij nog onder contract tot juni 2027. De vraag is of hij bij Groningen volgend seizoen eindelijk wél een kans zou krijgen, dan wel dat het beter zou zijn voor hem om alsnog de overstap te gaan maken naar het buitenland.

