Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch

Club Brugge heeft de titel zo goed als beet. De 5-0 overwinning tegen Union SG zal het definitieve kantelpunt worden in de titelstrijd. De analisten zagen dat het een geweldige topper was, maar ook dat er heel wat te doen was over de opstelling van Union SG.

"Ik heb er zeker van genoten. Ik vond het echt een heel goede wedstrijd. Topwedstrijden vallen al eens tegen, zeker als het belang groot is. Dat was nu absoluut niet het geval. Een goed tempo, veel druk zetten op elkaar, genoeg te beleven om te spreken van een goede wedstrijd", opende Franky Van der Elst in 90 Minutes.

"Zeker de eerste helft was heel goed. Neen, de 5-0 had ik niet verwacht en ook 3-0 aan de rust was niet verwacht. Union speelde ook echt niet slecht en was zeker beter dan Club Brugge speelde op Union, ook al was het toen maar 2-1."

Wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG was een prima topper, maar ...

Filip Joos pikte meteen in: "Union kwam echt nog naar buiten met de gedachte dat ze het gingen omdraaien. Dat is echt wel knap. Ze wilden er vier maken, wat zot is. Er is natuurlijk een reden dat het niet gebeurd is."

"Ik begreep de opstelling van Union SG wel totaal niet. Ik snap echt niet dat je Schoofs en El Hadj op de bank zet ... De enige topspits die je hebt zit in de tribune en dan kies je voor drie jongens die eigenlijk maar half zijn en je zet die alle drie in de ploeg, waardoor er een gat valt op het middenveld."

De opstelling van Union SG deed de wenkbrauwen van Filip Joos fronsen

"Schoofs is de man in vorm. Hij moest absoluut spelen. Je speelt tegen het fantastisch middenveld van Club Brugge. Er was altijd ruimte voor Hans Vanaken. Rodriguez en Biondic zijn alle twee niet goed genoeg op dat niveau, maar ik zou er maar met één spelen."



"Als je de basisploeg ... Ik zou altijd voor kwaliteit kiezen, want Club Brugge is ook kwaliteit. En dat kan je niet alleen matchen met loopvermogen. De spitsen waren niet balvast genoeg. Hubert zal gedacht hebben om Club Brugge aan te pakken, maar ..."