Aernout Van Lindt
Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch
Club Brugge heeft de titel zo goed als beet. De 5-0 overwinning tegen Union SG zal het definitieve kantelpunt worden in de titelstrijd. De analisten zagen dat het een geweldige topper was, maar ook dat er heel wat te doen was over de opstelling van Union SG.

"Ik heb er zeker van genoten. Ik vond het echt een heel goede wedstrijd. Topwedstrijden vallen al eens tegen, zeker als het belang groot is. Dat was nu absoluut niet het geval. Een goed tempo, veel druk zetten op elkaar, genoeg te beleven om te spreken van een goede wedstrijd", opende Franky Van der Elst in 90 Minutes.

"Zeker de eerste helft was heel goed. Neen, de 5-0 had ik niet verwacht en ook 3-0 aan de rust was niet verwacht. Union speelde ook echt niet slecht en was zeker beter dan Club Brugge speelde op Union, ook al was het toen maar 2-1."

Wedstrijd tussen Club Brugge en Union SG was een prima topper, maar ...

Filip Joos pikte meteen in: "Union kwam echt nog naar buiten met de gedachte dat ze het gingen omdraaien. Dat is echt wel knap. Ze wilden er vier maken, wat zot is. Er is natuurlijk een reden dat het niet gebeurd is."

"Ik begreep de opstelling van Union SG wel totaal niet. Ik snap echt niet dat je Schoofs en El Hadj op de bank zet ... De enige topspits die je hebt zit in de tribune en dan kies je voor drie jongens die eigenlijk maar half zijn en je zet die alle drie in de ploeg, waardoor er een gat valt op het middenveld."

De opstelling van Union SG deed de wenkbrauwen van Filip Joos fronsen

"Schoofs is de man in vorm. Hij moest absoluut spelen. Je speelt tegen het fantastisch middenveld van Club Brugge. Er was altijd ruimte voor Hans Vanaken. Rodriguez en Biondic zijn alle twee niet goed genoeg op dat niveau, maar ik zou er maar met één spelen."

"Als je de basisploeg ... Ik zou altijd voor kwaliteit kiezen, want Club Brugge is ook kwaliteit. En dat kan je niet alleen matchen met loopvermogen. De spitsen waren niet balvast genoeg. Hubert zal gedacht hebben om Club Brugge aan te pakken, maar ..."

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

18:00
Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

17:20
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

11:00
🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

17:40
Christian Burgess komt het uitleggen na uitspraken tegen STVV

17:00
36
Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld Opinie

14:40
2
Waarom STVV (en ook Union SG) supporteren voor Aston Villa in Europa League

16:00
1
Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen

15:00
2
'Na indrukwekkend seizoen: Duitse topclub wil kersvers Rode Duivel wegkapen voor neus Barcelona'

15:30
WK-nieuws: Kroatië en Schotland komen met WK-selectie, met oudgedienden en Belgische links

14:57
1
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
3
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
3
Beerschot neemt afscheid van clubicoon

14:20
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
5
Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
2
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
9
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
2
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
22
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
8
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
1
Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

12:00
2
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

10:52
12
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

11:15
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
4
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
56
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

18/05
17
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
9
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
4
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
4
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

18/05
60

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 20:30 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 20:30 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 20:30 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge roodwit1880 roodwit1880 over Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Kapitaalsvernietiging KAA Gent? Recordtransfer (weggeplukt voor neus Club Brugge) mag ... verkassen fanskb fanskb over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' Boktor Boktor over Analisten in katzwijm voor topper Club Brugge - Union SG, Filip Joos zeer kritisch Joske89 Joske89 over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken IXL IXL over Club Brugge mag voor het nieuwe stadion beginnen denken aan een Hans Vanaken-standbeeld FCBalto FCBalto over Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Kantine
