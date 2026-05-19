Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Beerschot neemt afscheid van clubicoon
Word fan van K Beerschot VA! 926

Bij Beerschot wordt afscheid genomen van een clubicoon. Ryan Sanusi zal na zeven jaar bij De Mannekes andere oorden opzoeken. Daarmee wordt ook meteen een nieuwe weg ingeslagen door beide partijen. Er wordt nog gewerkt aan een mogelijk eerbetoon.

Ryan Sanusi hoopte de zeven jaar bij Beerschot op een prachtige manier af te sluiten met een promotie naar de Jupiler Pro League, maar dat lukte niet. En nu is ook officieel afscheid genomen van de verdedigende middenvelder.

Tot 2011 was hij actief bij de jeugd van Beerschot, daarna volgden avonturen in Nederland en bij het Franse Grenoble. Daar haalden De Mannekes hem in 2019 op als begin van een avontuur dat zeven jaar heeft geduurd.

Eerbetoon voor Ryan Sanusi na zeven mooie jaren op het Kiel?

Het aflopende contract van de 34-jarige speler zal niet worden verlengd. En dus kan hij uitkijken naar een nieuw avontuur elders. Dit seizoen kwam hij nog 22 keer in actie voor Beerschot voor in totaal 1195 speelminuten.

Club en speler gaan nog op zoek naar een gepast afscheid. Mogelijk zal hij nog een eerbetoon krijgen bij een thuiswedstrijd volgend seizoen. Daarover zijn club en speler in gesprek, laat Beerschot weten in een officieel persbericht op de eigen webstek.

Beerschot en Ryan Sanusi reageren op afscheid


"Tijdens zijn periode bij Beerschot kwam Sanusi tot 150 officiële wedstrijden voor onze club, een mijlpaal waarvoor hij tijdens de laatste wedstrijd van dit seizoen nog in de bloemetjes werd gezet door de club en haar supporters. Een verdiende erkenning voor een speler die jarenlang het gezicht was van strijdlust, engagement en loyaliteit. In zijn volledige profcarrière verzamelde Ryan voorlopig al 325 officiële wedstrijden, maar op het Kiel zal hij vooral herinnerd worden als een echte clubman", aldus Bereschot.

En ook de speler zelf heeft gereageerd op de zaak: "Tijdens mijn jeugdperiode was het voor mij al duidelijk dat ik hier ooit voor de eerste ploeg zou willen spelen. Om hier dan zeven jaren deel uit te maken van de eerste ploeg en de kapiteinsband te dragen, maakt mij enorm trots en dankbaar. Dankbaar voor alle steun doorheen mijn fantastische periode hier op het Kiel. Helaas beslist de club nu om afscheid van me te nemen, maar ik blijf een jongen van de streek en zal vanaf nu mee supporteren voor de jongens op het veld."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
K Beerschot VA
Ryan Sanusi

Meer nieuws

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

Pep Guardiola heeft beslissing genomen, opvolger intussen al gekend

14:00
1
Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda'

13:30
2
Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

13:15
Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

Overname Belgische profclub loopt vast: supporters komen met vlammend communiqué

12:20
DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

DONE DEAL: KAA Gent komt met dubbelslag richting toekomst

13:00
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert

12:40
1
Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

12:15
Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

Voor Nederlandse columnist kan Mika Godts blijkbaar weinig goed doen: "De grote Godts..."

12:00
1
Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht

11:30
18
Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union Reactie

Leko weet waarom Club nog geen kampioen is, Vanaken waarschuwt voor valkuil van Union

11:00
Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

Smaakmaker van Westerlo geniet tijdens de play-offs: "Leuk om zelf eens in de kijker te lopen"

11:15
'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer'

10:52
10
Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers

10:30
5
Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

Mohamed Berte spuwt zijn gal in cruciale week voor FCV Dender

10:15
1
Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

Antonio Conte gaat Napoli verlaten voor grootste uitdaging uit zijn carrière, belangrijk ook voor De Bruyne

10:00
2
Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

Niemand spreekt meer over Nicky Hayen bij Club Brugge... Ruud Vormer legt uit hoe Leko dat deed

09:30
3
Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge

08:30
41
Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

Dévy Rigaux krijgt mogelijk clubicoon van Feyenoord naast zich die hij zelf nog naar Club Brugge probeerde halen

09:00
Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken

08:00
5
Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

Ineens is vertrek bij Club Brugge geen uitgemaakte zaak meer: publiekslieveling kan blijven

07:20
8
Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

Slechts vijf JPL-trainers zeker dat ze er volgend seizoen nog zullen zijn? Hierbij een overzicht

07:00
4
Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

Ruud Vormer geeft Jelle Vossen een extra alternatief: "En Vanaken ook altijd welkom"

23:30
Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

Analist ziet toch nog een gevaar bij Antwerp in laatste twee matchen: "Zou niet de goeie keuze zijn"

06:30
6
U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

U bent het roerend eens met de analisten over Club Brugge

23:00
5
Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren

22:30
7
Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

Faris Haroun voert direct ingrijpende veranderingen door in de wedstrijdselectie van Antwerp

22:01
2
STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

STVV gaat heel interessante spits in Challenger Pro League halen

21:20
3
Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

Anderlecht schakelt deze kolossale en bekende ex-judoka in om veiligheid spelers te garanderen

21:40
3
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

21:07
2
Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

Hein Vanhaezebrouck ziet dat Ivan Leko geluk heeft gehad en duidt dat moment ook aan

21:00
4
Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

Zulte Waregem neemt opnieuw afscheid van pion

20:51
'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

'Monaco troeft PSG en Duitse topclubs af voor JPL-sensatie'

20:40
1
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
4
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
5

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Swakke25 Swakke25 over Michael Verschueren moest harde kern Anderlecht al kalmeren: hun woede is helemaal op... Marc Coucke gericht Demogorgon Demogorgon over 'Kogel door de kerk: Zulte Waregem heeft akkoord met nieuwe trainer' Dirk ie Dirk ie over Spectaculaire terugkeer voor Carl Hoefkens? 'Twee JPL-clubs strijden voor coach NAC Breda' TatstOn TatstOn over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Vandaag crisisoverleg van de Pro League: er wordt vooral gekeken naar... Club Brugge FCB vo altijd FCB vo altijd over Club Brugge bereidt enorm feest voor: dit staat er op het programma om 2de ster te vieren bink bink over Genk neemt harde beslissing: vorig seizoen nog heel belangrijke speler mag vertrekken TatstOn TatstOn over Anderlecht gaat niet doorgaan met Taravel: hoe de coach dezelfde fouten maakte als zijn voorgangers Stigo12 Stigo12 over Beerschot sneuvelt in eigen huis: dit heeft aanvoerder Sanusi te zeggen na bekerexit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved