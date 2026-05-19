Beerschot neemt afscheid van clubicoon

Bij Beerschot wordt afscheid genomen van een clubicoon. Ryan Sanusi zal na zeven jaar bij De Mannekes andere oorden opzoeken. Daarmee wordt ook meteen een nieuwe weg ingeslagen door beide partijen. Er wordt nog gewerkt aan een mogelijk eerbetoon.

Ryan Sanusi hoopte de zeven jaar bij Beerschot op een prachtige manier af te sluiten met een promotie naar de Jupiler Pro League, maar dat lukte niet. En nu is ook officieel afscheid genomen van de verdedigende middenvelder.

Tot 2011 was hij actief bij de jeugd van Beerschot, daarna volgden avonturen in Nederland en bij het Franse Grenoble. Daar haalden De Mannekes hem in 2019 op als begin van een avontuur dat zeven jaar heeft geduurd.

Eerbetoon voor Ryan Sanusi na zeven mooie jaren op het Kiel?

Het aflopende contract van de 34-jarige speler zal niet worden verlengd. En dus kan hij uitkijken naar een nieuw avontuur elders. Dit seizoen kwam hij nog 22 keer in actie voor Beerschot voor in totaal 1195 speelminuten.

Club en speler gaan nog op zoek naar een gepast afscheid. Mogelijk zal hij nog een eerbetoon krijgen bij een thuiswedstrijd volgend seizoen. Daarover zijn club en speler in gesprek, laat Beerschot weten in een officieel persbericht op de eigen webstek.

Beerschot en Ryan Sanusi reageren op afscheid



"Tijdens zijn periode bij Beerschot kwam Sanusi tot 150 officiële wedstrijden voor onze club, een mijlpaal waarvoor hij tijdens de laatste wedstrijd van dit seizoen nog in de bloemetjes werd gezet door de club en haar supporters. Een verdiende erkenning voor een speler die jarenlang het gezicht was van strijdlust, engagement en loyaliteit. In zijn volledige profcarrière verzamelde Ryan voorlopig al 325 officiële wedstrijden, maar op het Kiel zal hij vooral herinnerd worden als een echte clubman", aldus Bereschot.



En ook de speler zelf heeft gereageerd op de zaak: "Tijdens mijn jeugdperiode was het voor mij al duidelijk dat ik hier ooit voor de eerste ploeg zou willen spelen. Om hier dan zeven jaren deel uit te maken van de eerste ploeg en de kapiteinsband te dragen, maakt mij enorm trots en dankbaar. Dankbaar voor alle steun doorheen mijn fantastische periode hier op het Kiel. Helaas beslist de club nu om afscheid van me te nemen, maar ik blijf een jongen van de streek en zal vanaf nu mee supporteren voor de jongens op het veld."