Lommel SK legt gedurfd plan op tafel voor terugwedstrijd tegen Dender

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Lommel SK staat er goed voor in de barrages tegen Dender. De Limburgers wonnen de heenwedstrijd met 3-2 en mikken nu ook voluit op winst in de terugmatch. Dat vertelt trainer Lee Johnson.

Lommel kwam op achterstand na een goal van Desmond Acquah, maar de onvermijdelijke Ralf Seuntjens hing de bordjes in evenwicht. In een dolle slotfase leek Dender via Mohamed Berte een belangrijke zege te boeken, maar goals van Seuntjens en Zalán Vancsa beslisten daar anders over: 3-2.

Lommel trekt zo als morele winnaar naar Oost-Vlaanderen voor het tweede, beslissende duel. Trainer Lee Johnson lijkt duidelijke conclusies te trekken uit het spelbeeld in de heenwedstrijd.

Lommel haalde niet zijn beste niveau

"Ik vind niet dat we ons beste niveau gehaald hebben", wordt de Engelsman geciteerd door Sporza. "Misschien speelde de druk wel mee. Dender slaagde er goed in om ons spel lam te leggen. Het is goed dat we nu weten hoe het is om tegen hen te spelen. We konden het ons niet veroorloven om traag te spelen door hun hoge druk."

Johnson zag ook hoe de thuisfans een belangrijke rol speelden. "De twee tegendoelpunten waren vermijdbaar, maar we hebben uiteraard wel zelf drie mooie goals gemaakt. Het is fantastisch dat de supporters die omwenteling op het einde konden meemaken. Ik moet hen bedanken, want ze hebben ons geweldig gesteund."

Lommel gaat vol voor de winst bij Dender

Lommel leidt met 3-2, maar Johnson rekent zich nog niet rijk. "We zijn nog maar halfweg, we weten dat er ons nog een moeilijke terugwedstrijd wacht. Dender is een heel sterke ploeg. We zullen zaterdag beter moeten spelen dan vandaag om dit resultaat te herhalen. We moeten niet mikken op een gelijkspel, maar vol voor de winst gaan."

Als Lommel niet verliest op het veld van Dender, mag het de promotie vieren. Dat zou een nieuw hoofdstuk zijn in de ontwikkeling van de club als onderdeel van de City Football Group. Of steekt Dender daar nog een stokje voor? Het antwoord volgt zaterdagavond.

