🎥 WK-selectie zorgt voor ophef: Neymar kan tranen niet bedwingen

Neymar was erg emotioneel op het moment dat hij hoorde dat hij geselecteerd was voor het WK 2026. De speler deelde op Instagram een video van zijn reactie toen Carlo Ancelotti zijn naam uitsprak.

Neymar zal het WK 2026 spelen. Na meer dan twee jaar afwezigheid bij de nationale ploeg is de Braziliaan opnieuw opgeroepen voor het toernooi dat deze zomer plaatsvindt in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De 34-jarige aanvaller neemt zo deel aan zijn vierde wereldbeker, na die van 2014 in Brazilië, 2018 in Rusland en 2022 in Qatar.

De Braziliaanse ster kon zijn tranen niet bedwingen toen zijn naam werd genoemd in de lijst van 26 Brazilianen die naar het WK 2026 trekken. Hij was omringd door naasten om de selectie van Carlo Ancelotti bekend te zien worden.

Carlo Ancelotti licht zijn keuze om Neymar op te roepen toe

De Italiaanse tacticus ging tijdens een persconferentie ook in op zijn beslissing om de speler te selecteren: "We hebben Neymar het hele jaar door opgevolgd en beoordeeld. Hij is een belangrijke speler en dat zal hij ook zijn op dit WK. Hij heeft dezelfde rol en dezelfde verplichtingen als de andere 25 spelers. Hij kan spelen, niet spelen, invallen of op de bank zitten. Hij draagt dezelfde verantwoordelijkheid als de rest. Ik wil duidelijk en eerlijk zijn: hij speelt als hij het verdient. Ik vind het belangrijk dat niet alle verwachtingen op één speler terechtkomen."



Brazilië zit in Groep C, samen met Marokko, Haïti en Schotland. Het land begint het toernooi met een duel tegen Marokko op 14 juni om 00u00. Daarna nemen de mannen van Carlo Ancelotti het op 20 juni om 02u30 op tegen Haïti, om de groepsfase af te sluiten met een wedstrijd tegen Schotland op 25 juni om 00u00.