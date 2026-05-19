Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Maakt Dani van den Heuvel kans als nummer 1 bij Club Brugge? Analisten én Leko spreken
Club Brugge heeft de titel binnen handbereik. Daar mag het ook onder meer doelman Dani van den Heuvel voor danken. Tegen Union SG pakte hij opnieuw uit met een paar knappe reddingen en zo zorgde hij mee voor stabiliteit achterin bij blauw-zwart. Wat met zijn toekomst?

"Mignolet is mijn nummer één op zich, dus is heel moeilijk om zo’n beslissing te nemen. Hij traint al twee weken mee bij ons. En Nordin Jackers deed een paar reddingen tegen STVV die misschien titelmakers zullen zijn", aldus Ivan Leko na de 5-0 tegen Union SG over zijn keuze in doel.

"Ik wilde de balans houden en de dynamiek van het team. Binnen een week of drie zou het misschien anders zijn, maar ik wilde het momentum niet breken. Het is geen 100%-beslissing", beseft de coach van Club Brugge.

Is Dani van den Heuvel een wissel op de toekomst bij Club Brugge?

Dani van den Heuvel zelf was een gelukkige doelman na de zege tegen de Brusselaars. Rest de vraag wat zijn toekomst gaat brengen. Franky Van der Elst stelde die vraag ook bij DAZN in de analyse na de zege tegen Union SG.

"Het is de vraag wat ze met Dani van den Heuvel gaan doen. Hij is 22 jaar, dat is de ideale leeftijd om nummer één te worden bij een club. Hij heeft eigenlijk nog geen fouten gemaakt in de speelminuten die hij gekregen heeft dit seizoen."

Club Brugge kan op Dani van den Heuvel rekenen

"Of Club Brugge hem als nummer één voor ogen heeft? Dat weet ik niet. Misschien zoeken ze nog naar iemand met wat meer ervaring en wat meer naam. Hij heeft het goed gedaan en dat is het belangrijkste. Wat er nadien gaat gebeuren, dat heeft hij niet zelf in de hand. Maar ze weten nu dat ze op hem kunnen rekenen als het moet."

"Het is wel knap, ook tegen Union SG heeft hij het goed gedaan. Iedereen dacht dat Mignolet ging spelen, maar Leko heeft de keuze gemaakt om van den Heuvel te laten staan en dat is de goede keuze gebleven. Als er een zwaargewicht komt, dan zal Jackers of van den Heuvel verdwijnen denk ik ook wel."

