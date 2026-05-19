Veelzijdigheid én een Europese finale; En nu van Club Brugge naar ... Standard?

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Standard duwt door om Laurens Goemaere te kunnen aantrekken. We schetsen dan ook graag even het portret van het nieuwe doelwit van Marc Wilmots.

Bij zijn contractverlenging bij Standard verzekerde Ibe Hautekiet zich bij Marc Wilmots ervan dat de groep versterking zou krijgen om nog competitiever te worden. Na Bruny Nsimba zou de tweede nieuwkomer wel eens een profiel kunnen zijn met een parcours dat op het zijne lijkt.

Een polyvalente speler

Opgeleid als middenvelder kan Laurens Goemaere (20) ook terugzakken naar het centrum van de verdediging. Wanneer hij op het middenveld speelt, zakt hij graag in tot op lijn van zijn verdedigers om zijn lange bal - een van zijn wapens - beter te kunnen lanceren. Hij is bovendien vrij atletisch en kan infiltreren in de zestien, wat hem nu al een vrij complete speler maakt.

Club Brugge pikte de jongen erg vroeg op. Goemaere was amper zes toen hij Sparta Petegem verliet om naar de Brugse jeugdacademie te trekken. Zijn broer Maxim (22, aanvaller) bleef wel trouw aan Sparta, waar hij vandaag nog steeds speelt, in de tweede amateurklasse.

Laurens Goemaere klom op bij Club

Laurens Goemaere klom snel op bij Club Brugge. Op 3 maart 2023 gunde Nicky Hayen, toen coach van Club NXT, hem zijn allereerste minuten in het profvoetbal tijdens het duel tussen de Brugse U23 en RSCA Futures. Goemaere was nog geen 17.

Het wedstrijdblad van toen is best interessant: op het Anderlechtse middenveld dat Guillaume Gillet opstelde, stonden David Hubert en Theo Leoni. Noah Sadiki? Op linksachter. In de spits kreeg Lucas Stassin onder meer aanvoer van Ilay Camara. Ook de Brugse ploeg mocht er zijn: achter Goemaere bestond de defensie onder meer uit Kyriani Sabbe, Joel Ordonez en Joaquin Seys.

Aanvoerder in een Europese finale

Laurens Goemaere werkt intussen aan zijn derde volledige seizoen bij Club NXT. Vandaag is hij er kapitein, na te hebben gewerkt onder Nicky Hayen, Hayk Milkon, Robin Veldman en Jonas De Roeck. Die laatste maakte van hem een van de pijlers van de heroïsche Europese campagne in de Youth League, die uitmondde in een finaleplaats.

Hij scoorde in twee tijden vanop de stip tegen Benfica (vier goals in totaal in die campagne) en kon zo uitpakken met een Europese finale tegen Real Madrid, mét de aanvoerdersband rond de arm. Het staat altijd lekker op een CV.

Het succes van Ibe Hautekiet als voorbeeld

Zoals gezegd zou Goemaeres parcours wel eens kunnen lijken op dat van Ibe Hautekiet. Net als zijn blonde voorganger blinkt de jonge middenvelder uit bij Club NXT zonder al een kans te hebben gekregen in de A-ploeg, al trok hij wel al meerdere keren mee op stage met het eerste elftal.

De groeiende rol van Hautekiet aan de oevers van de Maas kan een sterk argument zijn om hem te overtuigen te tekenen. Bovendien straalt Goemaere, net als hij, dat leiderschap en die voorbeeldfunctie uit die perfect past bij de mentaliteit van Sclessin.

Dender klopt zich op de borst voor cruciaal duel tegen Lommel: "We zijn een eersteklasser"

