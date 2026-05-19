Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Antwerp moet duidelijk communiceren: zeker volgend seizoen wordt een overgangsjaar
Antwerp staat aan de vooravond van een bijzonder belangrijke en tegelijk moeilijke fase in de clubgeschiedenis. Waar de ambitie de voorbije jaren nog gericht was op structurele deelname aan de top van het Belgische voetbal, moeten die verwachtingen duidelijk bijgesteld worden.

De club lijkt af te stevenen op een duidelijk overgangsseizoen, waarin heropbouw en stabiliteit centraal zullen staan. Sportief directeur Marc Overmars wacht daarbij een enorme opdracht. Hij zal een ploeg moeten samenstellen die niet alleen competitief kan zijn, maar tegelijk ook financieel duurzaam is opgebouwd. 

Moeilijke evenwichtsoefening voor Overmars

Dat betekent een delicate evenwichtsoefening tussen het ontwikkelen van jonge spelers met doorverkoopwaarde en het behouden of aantrekken van ervaren krachten die de ploeg door moeilijke momenten kunnen loodsen.

Het huidige seizoen onderstreept die nood aan vernieuwing. De resultaten bleven achter op de verwachtingen en in de kern zijn er weinig spelers die op korte termijn een grote transferwaarde vertegenwoordigen. Dat maakt dat Antwerp creatief zal moeten omspringen met de beschikbare middelen. Tegelijk komen er wel financiële ademruimte en budgetten vrij door het aflopen van enkele zware contracten.

Ook op eigenaarsniveau lijkt er geen onmiddellijke extra injectie te komen. Paul Gheysens zou niet meteen van plan zijn om bijkomend kapitaal in de club te pompen of de eigendomsstructuur te wijzigen. De zoektocht naar eventuele mede-investeerders blijft wel bestaan, al is de huidige marktcontext weinig gunstig om nieuwe partners aan te trekken.

Betaalbaar kwaliteit vinden

Sportief betekent dit dat Antwerp zich moet herpositioneren. De ambitie om Play-off 1 te halen bleek dit seizoen al moeilijk haalbaar, zeker na het vertrek van enkele belangrijke spelers. Namen als Senne Lammens, Mahamadou Doumbia en Michel-Ange Balikwisha verdwenen tijdens de zomer uit de kern, waardoor de kwaliteit merkbaar daalde. Ook de winterperiode bracht geen structurele verbetering.

De realiteit is dat Antwerp vandaag een kern heeft die dringend verjongd en herschikt moet worden. Er wordt verwacht dat een groot aantal spelers zal vertrekken, waardoor de club mogelijk met een quasi nieuw elftal zal moeten herbeginnen. Tegelijk biedt dat ook opportuniteiten voor jeugdspelers die de stap naar het eerste elftal kunnen zetten. Binnen de club werd de voorbije jaren degelijk werk geleverd op dat vlak, wat nu van cruciaal belang kan worden.

Vertrouwen met de achterban herstellen

Toch blijft de uitdaging groot. Antwerp moet niet alleen een nieuwe ploeg bouwen, maar ook opnieuw vertrouwen creëren bij de achterban. Het gevaar bestaat dat verwachtingen te hoog blijven, terwijl de realiteit net een stap terug vereist om daarna opnieuw vooruit te kunnen gaan.

Het is daarbij essentieel dat de club duidelijk communiceert over die heropbouwfase. Het momentum vraagt niet om snelle oplossingen, maar om een doordacht plan op lange termijn. Enkel zo kan vermeden worden dat de kloof tussen ambities en realiteit opnieuw te groot wordt.

Wat vaststaat: de komende transferperiode wordt bepalend. Met het vertrek van mogelijk een vijftiental spelers en de nood aan nieuwe impulsen, staat Antwerp voor een van de grootste herstructureringen sinds de terugkeer naar de top. Het wordt een zomer van hertekenen, herschikken en vooral heropbouwen.

LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp! Live

RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'

Nummer acht (!) sinds de overname door Marc Coucke. Is dit dé paleisrevolutie waar Anderlecht zó hard naar snakt?

Géén 'plug and play' op Olympia! Waarom het vertrek van Dévy Rigaux een héél zware aderlating is voor Club Brugge Analyse

OFFICIEEL: Real Madrid komt met nieuws dat al een hele poos in de lucht ging

'Dit is de Duitse club die afgelopen winter méér dan tien miljoen euro veil had voor Cvetkovic en... er staat ondertussen een tweede Anderlecht-speler op hun radar'

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 1-1 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 5-0 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

