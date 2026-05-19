Nu moét Lukaku zeker weg: 'Napoli hoest nog eens 44 miljoen euro op om aanvaller binnen te halen'

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
SSC Napoli heeft de portefeuille opengetrokken. De Italiaanse topclub hoest 44 miljoen euro op voor Rasmus Hojlund. Van Romelu Lukaku lijkt geen sprake meer.

SSC Napoli huurde Rasmus Hojlund het voorbije seizoen van Manchester United. De 23-jarige aanvaller groeide de voorbije maanden uit tot één van de sterkhouders van Partenopei.

Al moet het gezegd: er was weinig tot geen concurrentie voor de Deen. Romelu Lukaku lag quasi het volledige seizoen in de lappenmand. Momenteel zet de Rode Duivel de laatste stappen in zijn revalidatieproces.

SSC Napoli houdt géén rekening meer met Romelu Lukaku

Ondertussen wordt met Big Rom geen rekening meer gehouden in de voorbereiding op het volgende seizoen. Napoli wil liever vandaag dan morgen af van (het loon van) Lukaku. 

Naar een nieuwe aanvalsleider moeten de Italianen evenmin zoeken. Fabrizio Romano laat weten dat de aankoopoptie op Hojlund ondertussen is gelicht. Al dienen we er wel bij te vermelden dat het om een verplicht nummertje gaat.

Napoli hoest 44 miljoen euro op om Hojlund definitief naar De Laars te halen. Eerder betaalde Partenopei al zes miljoen euro aan huurgelden. Een goedkoop alternatief voor Lukaku kan je de Deen allerminst noemen…

Al betaalde Hojlund zichzelf de voorbije maanden al terug. De aanvaller was dit seizoen goed voor vijftien doelpunten en acht assists. Zijn prestaties zorgden er mee voor dat Lukaku eigenlijk nooit echt gemist werd in Napels.
 

