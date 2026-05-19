Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
RECONSTRUCTIE: 'Gheysens wou hem al langer buiten, maar dit concrete voorval in de kleedkamer deed Oosting uiteindelijk de das om'
Joseph Oosting is niet langer de coach van Antwerp. Uiteindelijk kreeg Paul Gheysens zijn zin. Al was het een voorval met Geoffry Hairemans dat uiteindelijk voor het doodvonnis heeft gezorgd.

Joseph Oosting werd eerder deze week ontslagen als coach van Antwerp FC. De timing is opvallend te noemen. De Nederlander kreeg de kans zelfs niet om het seizoen te vervolledigen. Al heeft hij dat vooral aan zichzelf te danken. Daar komen we later in dit artikel op terug.

Paul Gheysens wou Oosting enkele weken geleden al op straat zetten. De voorzitter van The Great Old hoopte in de Europe Play-Offs een héél grijs seizoen kleur te geven. Hij was ervan overtuigd dat dat niet zou lukken met de Nederlandse coach. Gheysens heeft gelijk gekregen. 

Spanningen tussen coach én spelersgroep

In de kleedkamer hingen al langer spanningen tussen Oosting en de spelersgroep. De Nederlander sprak géén Frans en op zijn Engels staat naar verluidt héél véél haar. De buitenlandse spelers gaven achteraf meermaals - binnenskamers weliswaar - toe dat ze de tactische richtlijnen van de coach helemaal niet hadden begrepen. 

Oosting genoot lang de steun van Marc Overmars en Sven Jaecques. Het waren de sportief directeur en CEO die tegen Gheysens in gingen wanneer hij het over het ontslag van de Nederlander had. Begin deze week moesten ook zij buigen. Niet in het minst door een voorval in de kleedkamer. 



Na de 0-1-nederlaag tegen Sporting Charleroi barstte een bommetje in de kleedkamer van Het Stamnummer Eén. Het Laatste Nieuws weet dat Oosting na de wedstrijd verhaal kwam halen bij Vincent Janssen. De aanvoerder liet Geoffry Hairemans in het slot van de wedstrijd een strafschop geven.

Oosting dramde door over het feit dat de strafschop werd gemist én dat Janssen de richtlijnen niet had gevolgd. Waarom de aanvoerder de bal aan Hairemans gaf? Héél simpel. Janssen gunde de publiekslieveling dat moment na maandenlang blessureleed. En ook de spelersgroep was volledig mee in dat verhaal.

De crisis kan niét volledig op de coach worden afgeschoven

Het vooral zorgde ervoor dat - samen met bovengenoemde redenen - Oosting nooit meer vat kreeg op zijn spelersgroep. Gheysens kreeg uiteindelijk gelijk. Alhoewel? Het zou niet fair zijn tegenover de coach om alle schuld in zijn schoenen te schuiven. Ook Gheysens, Overmars en Jaecques dienen voor diezelfde spiegel te gaan staan.

