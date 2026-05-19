Datum: 19/05/2026 20:30
Competitie: Play-off 2
Speeldag: Speeldag 9
Stadion: Cegeka Arena

LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp!

KRC Genk kan tegen Royal Antwerp FC een gouden zaak doen richting eindwinst in de Europe Play-offs. Bij een eigen overwinning kunnen ze zien wat Westerlo en Standard tegen elkaar vermogen. Volg de match bij ons LIVE en op de voet.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   37' 52" 
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33
 Durven we spreken over kabbelen richting rust? Dat durven we!
30
 Yokohama blijft een gesel voor Antwerp, maar tot dusver blijft het wel 0-0.
27
 Dan toch een keertje Antwerp, maar de voorzet van Somers wordt aan de eerste paal al weggewerkt.
24
 Heynen heel hoog over. Genk gaat het zich misschien nog beklagen dat het niets doet met het grote overwicht.
22
 Halfweg de eerste helft. Het verschil tussen beide ploegen is vrij groot voorlopig, maar dat levert nog niets op.
19
 De voorzet van Yokohama, maar er kan niemand echt bij. Genk baas.
16
 Kwartier ver. Antwerp doet zelfs geen poging tot aanvallen voorlopig.
13
 Genk drukt meteen stevig door. Voorlopig moet Antwerp plooien.
10
 Daar is Bibout met de 1-0 meteen! Neen, afgekeurd.
7
 Ito met een schotje, maar te zacht.
4
 Het academisch kwartiertje is begonnen. Wie komt met de eerste kans?
1
 KRC Genk - Antwerp: 0-0
1
 De bal rolt in de CEGEKA-Arena.

Vooraf
Adededji-Sternberg en Bangoura zijn er niet bij voor KRC Genk. Zij worden vervangen door Sattlberger en Yokoyama. Bij de bezoekers gaat Haroun er met de grove borstel door. Hij kiest voor vijf nieuwe mensen.

KRC Genk KRC Genk
Kiaba Brughmans Lucca 6.77  
  • Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Kayembe Joris 6.66  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Ndenge Kongolo Josue 6.87  
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
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Smets Matte 6.68  
  • Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
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El Ouahdi Zakaria 6.46  
  • Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Heynen Bryan 6.38  
  • Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Sattlberger Nikolas 6.76  
  • Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Yokoyama Ayumu 6.95  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Mirisola Robin 6.57  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Ito Junya 6.98  
  • Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
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Bibout Aaron 6.62  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Bank
Sadick Aliu Mujaid  
Steuckers Jarne  
Sor Yira Collins  
Medina Yaimar  
Lawal Tobias  
Nkuba Ken  
Palacios Adrian  
De Wannemacker August  
Stevens Brent  
Haroun Kenan  
Erabi Jusef  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 7.68  
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 11/29 (37.9%)
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Van Helden Rein 6.88  
  • Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Tsunashima Yuto 6.56  
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
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Foulon Daam 6.54  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
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Dierckx Xander 6.61  
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Benítez Mauricio 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
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Somers Thibo 6.37  
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Scott Christopher 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Hairemans Geoffrey 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Vandeplas Gerard 6.55  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bank
Kerk Gyrano  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Adekami Farouck  
Tuypens Eran  
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Play-off 2

 Speeldag 9
KRC Genk KRC Genk 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 0-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 1-1 Standard Standard
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