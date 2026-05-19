LIVE: Genk ziet vroege voorsprong afgekeurd worden tegen Antwerp!
KRC Genk kan tegen Royal Antwerp FC een gouden zaak doen richting eindwinst in de Europe Play-offs. Bij een eigen overwinning kunnen ze zien wat Westerlo en Standard tegen elkaar vermogen. Volg de match bij ons LIVE en op de voet.
37' 52"
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Discussieer live mee!
Lees 5 reacties...
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33
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Durven we spreken over kabbelen richting rust? Dat durven we!
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30
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Yokohama blijft een gesel voor Antwerp, maar tot dusver blijft het wel 0-0.
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27
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Dan toch een keertje Antwerp, maar de voorzet van Somers wordt aan de eerste paal al weggewerkt.
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24
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Heynen heel hoog over. Genk gaat het zich misschien nog beklagen dat het niets doet met het grote overwicht.
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22
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Halfweg de eerste helft. Het verschil tussen beide ploegen is vrij groot voorlopig, maar dat levert nog niets op.
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19
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De voorzet van Yokohama, maar er kan niemand echt bij. Genk baas.
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16
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Kwartier ver. Antwerp doet zelfs geen poging tot aanvallen voorlopig.
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13
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Genk drukt meteen stevig door. Voorlopig moet Antwerp plooien.
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10
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Daar is Bibout met de 1-0 meteen! Neen, afgekeurd.
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7
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Ito met een schotje, maar te zacht.
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4
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Het academisch kwartiertje is begonnen. Wie komt met de eerste kans?
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1
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KRC Genk - Antwerp: 0-0
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1
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De bal rolt in de CEGEKA-Arena.
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Vooraf
Adededji-Sternberg en Bangoura zijn er niet bij voor KRC Genk. Zij worden vervangen door Sattlberger en Yokoyama. Bij de bezoekers gaat Haroun er met de grove borstel door. Hij kiest voor vijf nieuwe mensen.
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Kiaba Brughmans Lucca
|
| 6.77
Lucca Kiaba Brughmans @ KRC Genk - Antwerp6.77
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|5/6 (83.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 5/6 (83.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Kayembe Joris
|
| 6.66
Joris Kayembe @ KRC Genk - Antwerp6.66
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/26 (76.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Ndenge Kongolo Josue
|
| 6.87
Josue Ndenge Kongolo @ KRC Genk - Antwerp6.87
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|32/36 (88.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
|
Smets Matte
|
| 6.68
Matte Smets @ KRC Genk - Antwerp6.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|33/39 (84.6%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/5 (60%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 33/39 (84.6%)
- Sleutelpasses: 1
|
El Ouahdi Zakaria
|
| 6.46
Zakaria El Ouahdi @ KRC Genk - Antwerp6.46
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|2
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|19/23 (82.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/4 (50%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 19/23 (82.6%)
- Schoten op doel: 0/2
|
Heynen Bryan
|
| 6.38
Bryan Heynen @ KRC Genk - Antwerp6.38
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/16 (87.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/16 (87.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/2
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Sattlberger Nikolas
|
| 6.76
Nikolas Sattlberger @ KRC Genk - Antwerp6.76
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|27/31 (87.1%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 27/31 (87.1%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Yokoyama Ayumu
|
| 6.95
Ayumu Yokoyama @ KRC Genk - Antwerp6.95
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/4 (25%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/13 (92.3%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|2/5 (40%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
- Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Mirisola Robin
|
| 6.57
Robin Mirisola @ KRC Genk - Antwerp6.57
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Ito Junya
|
| 6.98
Junya Ito @ KRC Genk - Antwerp6.98
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/2 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/26 (76.9%)
| Sleutelpasses
|2
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/3 (33.3%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/26 (76.9%)
- Sleutelpasses: 2
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
|
Bibout Aaron
|
| 6.62
Aaron Bibout @ KRC Genk - Antwerp6.62
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
- Schoten op doel: 0/1
|Bank
|
Sadick Aliu Mujaid
|
|
|
|
|
Steuckers Jarne
|
|
|
|
|
Sor Yira Collins
|
|
|
|
|
Medina Yaimar
|
|
|
|
|
Lawal Tobias
|
|
|
|
|
Nkuba Ken
|
|
|
|
|
Palacios Adrian
|
|
|
|
|
De Wannemacker August
|
|
|
|
|
Stevens Brent
|
|
|
|
|
Haroun Kenan
|
|
|
|
|
Erabi Jusef
|
|
|
|
|
|
|
Nozawa Taishi Brandon
|
| 7.68
Taishi Brandon Nozawa @ KRC Genk - Antwerp7.68
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|4
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/24 (58.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|11/29 (37.9%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 4
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 11/29 (37.9%)
|
Van Helden Rein
|
| 6.88
Rein Van Helden @ KRC Genk - Antwerp6.88
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/28 (89.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/28 (89.3%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Tsunashima Yuto
|
| 6.56
Yuto Tsunashima @ KRC Genk - Antwerp6.56
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/14 (78.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
|
Foulon Daam
|
| 6.54
Daam Foulon @ KRC Genk - Antwerp6.54
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Dierckx Xander
|
| 6.61
Xander Dierckx @ KRC Genk - Antwerp6.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|2
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Benítez Mauricio
|
| 6.8
Mauricio Benítez @ KRC Genk - Antwerp6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
|
Somers Thibo
|
| 6.37
Thibo Somers @ KRC Genk - Antwerp6.37
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|3
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/11 (63.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|9
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
|
Scott Christopher
|
| 6.7
Christopher Scott @ KRC Genk - Antwerp6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/15 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/4 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/15 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
|
Hairemans Geoffrey
|
| 6.4
Geoffrey Hairemans @ KRC Genk - Antwerp6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|12/17 (70.6%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/2 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|11
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 12/17 (70.6%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
|
Vandeplas Gerard
|
| 6.55
Gerard Vandeplas @ KRC Genk - Antwerp6.55
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|38
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/5 (60%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|6
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Meer statistieken
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|Bank
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Kerk Gyrano
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Valencia Anthony
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Thoelen Yannick
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Renders Semm
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Adekami Farouck
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Tuypens Eran
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